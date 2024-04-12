Apple готовит гениальную разработку

Александр


У Apple появился патент на пассивный стилус, который не нужно заряжать, хотя он работает почти так же, как требующий зарядки. Всё дело в особых технологиях, изобретённых инженерами компании.

Как указано в патентной заявке, на кончике стилуса будут расположены микроскопические отражатели. Встроенные в экран источники света и фотоприёмники могут принимать отражённый стилусом свет, а специальный контроллер будет вычислять положение, наклон и силу нажатия. На иллюстрациях показаны примеры использования стилуса с разными гаджетами Apple, включая смартфон, планшет, ноутбук с сенсорным экраном и смарт-часы. Скорее всего, стилус будет несовместим с уже выпущенными устройствами, поскольку в экране должны быть дополнительные сенсоры.
Сейчас Apple выпускает только активные стилусы Apple Pencil, которые совместимы с некоторыми моделями планшетов iPad. Отсутствие аккумулятора и электронной начинки позволит удешевить производство этих аксессуаров, а значит, они будут продаваться дешевле. Кроме того, к преимуществам таких стилусов будет относиться возможность работать как угодно долго без необходимости заряжать их.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Владельцы Vision Pro жалуются на серьезные проблемы со здоровьем. Ответ Apple гениален
Все захотят купить Apple Watch Series 10 из-за долгожданного изменения
Самый загадочный гаджет Apple снова засветился на видео. Неужели он всё-таки выйдет?

Рекомендации

Рекомендации

Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка
Все телевизоры Samsung лишатся одной из главных функций
От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии