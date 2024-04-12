Apple готовит гениальную разработку

У Apple появился патент на пассивный стилус, который не нужно заряжать, хотя он работает почти так же, как требующий зарядки. Всё дело в особых технологиях, изобретённых инженерами компании.
Как указано в патентной заявке, на кончике стилуса будут расположены микроскопические отражатели. Встроенные в экран источники света и фотоприёмники могут принимать отражённый стилусом свет, а специальный контроллер будет вычислять положение, наклон и силу нажатия. На иллюстрациях показаны примеры использования стилуса с разными гаджетами Apple, включая смартфон, планшет, ноутбук с сенсорным экраном и смарт-часы. Скорее всего, стилус будет несовместим с уже выпущенными устройствами, поскольку в экране должны быть дополнительные сенсоры.
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