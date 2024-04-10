Все захотят купить Apple Watch Series 10 из-за долгожданного изменения



Компания Apple существенно увеличит автономность будущих Apple Watch. Это станет возможным благодаря новому дисплею.



Согласно Gizmochina, корейские инсайдеры рассказали о важном изменении в будущем юбилейном десятом поколении Apple Watch. Ранее ходили слухи о дисплеях mini-LED для часов, но позже стало известно, что их пока можно не ждать из-за дороговизны. Однако Apple не оставила идею прокачать экран AW.







По словам инсайдеров в цепочке поставок, Apple встроит в Watch Series 10 совершенно новые OLED-матрицы с TFT-пикселями и полной поддержкой LTPO. Этот режим работы дисплея подразумевает возможность динамически снижать частоту обновления изображения вплоть до 1 Гц, что существенно продлевает работу часов от аккумулятора.



Сейчас Apple Watch частично поддерживают LTPO в некоторых областях дисплея, а в 10-м поколении вся матрица станет экономичной. Автономность «яблочных» часов является их давним слабым местом; Series 10 элегантно решит эту проблему без повышения ценника.