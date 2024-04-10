Владельцы Vision Pro жалуются на серьезные проблемы со здоровьем. Ответ Apple гениален



В сети появляется всё больше жалоб от пользователей Apple Vision Pro — они говорят о неприятных ощущениях и даже проблемах со здоровьем, возникших после покупки гарнитуры.



Согласно MacRumors, в числе самых распространенных проблем — головные боли, проблемы с шеей и синяки под глазами. Одна владелица гарнитуры, которая работает директором по маркетингу в крупной фирме, отметила, что после первого использования у нее появились «два супертемных черных глаза», подразумевая, что из-за большого веса девайса вокруг глаза появились синяки — гарнитура давит на кожу и щеки, оставляя следы на них. А гендиректор консалтинговой фирмы Signal рассказал, что после ношения Vision Pro у него болит шея, основание черепа и верхняя часть спины.







Жалобами на самочувствие пестрит и форум Reddit: пользователи пишут о постоянных головных болях, напряжении глаз и проблемы с шеей из-за веса устройства. Зачастую решить проблемы не помогают никакие кастомные ремешки и фиксаторы.



Сама Apple отказалась комментировать СМИ эти жалобы, отправив журналистов Жалобами на самочувствие пестрит и форум Reddit: пользователи пишут о постоянных головных болях, напряжении глаз и проблемы с шеей из-за веса устройства. Зачастую решить проблемы не помогают никакие кастомные ремешки и фиксаторы.Сама Apple отказалась комментировать СМИ эти жалобы, отправив журналистов читать её собственный гайд по использованию Vision Pro. Похоже, компания намекает, что все проблемы проистекают от пренебрежения её правилами, и не хочет принимать никакой ответственности за самочувствие клиентов.