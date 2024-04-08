Самый загадочный гаджет Apple снова засветился на видео. Неужели он всё-таки выйдет?

Олег

AirPower


Беспроводная зарядка Apple AirPower снова засветилась в сети — на этот раз инсайдер показал рабочий прототип с классной фичей.

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Согласно MacRumors, свежая утечка появилась в X-Twitter. Инсайдер продемонстрировал внутренний прототип AirPower черного цвета, который успешно заряжает Apple Watch. Необычность ролика в том, что часы Apple не поддерживают универсальный стандарт Qi для беспроводной зарядки и используют собственную зарядную площадку.




Автор ролика пишет, что Apple Watch успешно заряжаются от прототипа AirPower, при этом площадка сильно греется. Пока неясно, насколько давно было снято это видео и продолжает ли Apple разработку своей революционной зарядной станции в надежде однажды преодолеть все «детские болезни» аксессуара. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+895
Dmitriy
Неужели они таки догонят все китайцев, которые это уже давно сделали????
Вчера в 21:05
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