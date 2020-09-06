Как утверждает инсайдер Komiya, весной 2021 года компания Apple уберёт из продажи iPhone SE второго поколения. Ему на смену придёт новый недорогой смартфон — вероятно, под названием iPhone 12s. Можно предположить, что эта модель будет создана на основе iPhone 12 с небольшими изменениями, снижающими себестоимость — например, отсутствие 5G-модема, корпус из других материалов, менее производительный процессор, меньше памяти и камеры попроще.
Komiya перечислил, какие модели смартфонов будут продаваться у Apple в ближайшие полгода — с четвёртого квартала 2020 года по первый квартал 2021 года:
iPhone SE
iPhone XR
iPhone 11
iPhone 12
iPhone 12 Pro
А такие смартфоны Apple будет продавать во втором и третьем квартале 2021 года:
iPhone SE
iPhone 11
iPhone 12s
iPhone 12
iPhone 12 Pro
Очевидно, новая стратегия Apple предполагает выпуск нескольких флагманских моделей смартфонов осенью и появление недорогой модели весной. В некоторых странах, в том числе в России, наибольшим спросом пользуются как раз недорогие смартфоны Apple, хотя основную выручку компания делает, конечно, на флагманах.
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-ХЕР@К!!!
*(опять дорогой получился)
Апл:- Ну и лан! Потом как-нибудь