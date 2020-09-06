





Как утверждает инсайдер Komiya, весной 2021 года компания Apple уберёт из продажи iPhone SE второго поколения. Ему на смену придёт новый недорогой смартфон — вероятно, под названием iPhone 12s. Можно предположить, что эта модель будет создана на основе iPhone 12 с небольшими изменениями, снижающими себестоимость — например, отсутствие 5G-модема, корпус из других материалов, менее производительный процессор, меньше памяти и камеры попроще.Komiya перечислил, какие модели смартфонов будут продаваться у Apple в ближайшие полгода — с четвёртого квартала 2020 года по первый квартал 2021 года:iPhone SEiPhone XRiPhone 11iPhone 12iPhone 12 ProА такие смартфоны Apple будет продавать во втором и третьем квартале 2021 года:iPhone SEiPhone 11iPhone 12siPhone 12iPhone 12 ProОчевидно, новая стратегия Apple предполагает выпуск нескольких флагманских моделей смартфонов осенью и появление недорогой модели весной. В некоторых странах, в том числе в России, наибольшим спросом пользуются как раз недорогие смартфоны Apple, хотя основную выручку компания делает, конечно, на флагманах.