





Cstore запустил обмен старых моделей Apple Watch и MacBook на новые со скидкой до 100%. Услуга действует во всех розничных магазинах Cstore.Оценка Apple Watch или MacBook в магазине занимает не более 15 минут. Сотрудники ритейлера проанализируют технические параметры и внешний вид устройств с использованием специального программного обеспечения, после чего сообщат о возможной скидке на новый гаджет. Если цена устраивает клиента, то сдает старое устройство и получает скидку на покупку до 100%.В Cstore принимаются Apple Watch 1, 2, 3, 4 и 5 серий. Кроме того, в программе участвуют MacBook, MacBook Pro, MacBook Pro Touch Bar, MacBook Air, выпущенные в период с 2013 по 2020 год.Cstore — принадлежащая «Связному» сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата Premium Reseller. Она насчитывает 32 магазина в 21 городе России: Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Тольятти, Уфе, Калуге и других городах, сеть курьерской доставки охватывает еще более 80 городов. Клиенты Cstore могут сдать по trade-in iPhone, iPad, Macbook и обменять устройство со скидкой на новый iPhone, iPad, MacBook, iMac или Apple Watch.