





В конце этого месяца Apple добавит iPod nano седьмого поколения в свой список устаревших устройств. В этом перечне представлены гаджеты, которые компания сняла с производства 5-7 лет назад.Apple представила iPod nano седьмого поколения в середине 2015 года. Это был последний плеер в этой серии. Первый устройство в этом модельном ряду вышло в сентябре 2005 года. За время существования линейка nano претерпела несколько изменений. Первая модель была похожа конструкцией на оригинальный iPod, но была выполнена в более компактном корпусе.Во втором поколении Apple уменьшила размер и представила яркие расцветки. В остальном дизайн соответствовал предшественнику.Плееры iPod nano третьего поколения были узнаваемы благодаря своему «широкому» дизайну.К четвертому поколению Apple пересмотрела внешний вид серии в угоду компактности, отказавшись от «широкого» корпуса предыдущего поколения. Следующая итерация сохранила эти черты.Модельный ряд nano ожидал серьезный редизайн к запуску 6-го поколения в 2010 году. Apple решила отказаться от легендарного колеса управления, уменьшив размер корпуса, который внешне напоминал Apple Watch. Специально для этого плеера производители аксессуаров выпускали ремешки, позволяющие превратить его в часы.Седьмое поколение, которое стало последним, вышло в октябре 2012 года. Плеер оснащался сенсорным экраном и кнопкой «Домой». Линейку обновили в 2015 году, добавив новые цвета. Apple прекратила производство nano вместе с модельным рядом shuffle в середине 2017 года.Гаджеты Apple из списка устаревших устройств могут обслуживаться в официальных сервисных центрах, но только при условии наличия необходимых запчастей.