Apple готовит подписку на iPhone. Ценник вообще нескромный

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21 тыс рублей в год и смартфон работает по максимуму.По словам журналиста Марка Гурмана, Apple планирует ввести подписку на Apple Intelligence в 2027 году. Пока возможности искусственного интеллекта достаточно скромны и поэтому бесплатны, однако в будущем компания готовится расширить функциональность за отдельную сумму. Аналитики считают, что владение всеми инструментами ИИ обойдется в $20 (~1800 руб) ежемесячно.На данный момент доступ к Apple Intelligence есть в прошивке iOS 18.1 beta и только на iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max, а также на Mac и iPad с чипами M1 или новее. Полноценный релиз ожидается осенью этого года.