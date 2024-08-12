Apple готовит подписку на iPhone. Ценник вообще нескромный

Артем
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21 тыс рублей в год и смартфон работает по максимуму. 

По словам журналиста Марка Гурмана, Apple планирует ввести подписку на Apple Intelligence в 2027 году. Пока возможности искусственного интеллекта достаточно скромны и поэтому бесплатны, однако в будущем компания готовится расширить функциональность за отдельную сумму. Аналитики считают, что владение всеми инструментами ИИ обойдется в $20 (~1800 руб) ежемесячно. 

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На данный момент доступ к Apple Intelligence есть в прошивке iOS 18.1 beta и только на iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max, а также на Mac и iPad с чипами M1 или новее. Полноценный релиз ожидается осенью этого года.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

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Да нах такое счастье! Тогда мои iPhone 15 ProMax и iPad Pro M4 будут последними устройствами на iOS, не говоря уже про сателлиты. Уж на андрюху можно пиратских ИИ накатить и не кашлять…
2 часа назад в 11:35
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