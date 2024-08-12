iPhone 4 SE удивит фанатов. Всего две фишки, зато какие

Артем
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Подробностями бюджетного смартфона поделился Марк Гурман

По словам инсайдера и журналиста Bloomberg, удешевленный iPhone 4 SE хоть и будет обладать пластиковым корпусом, но выделится двумя важными особенностями. В первую очередь он получит OLED-дисплей, чего раньше не встречалось в бюджетной линейке. Во-вторых, будет поддерживать Apple Intelligence — фирменную систему искусственного интеллекта, на которую компания делает основную ставку в продвижении iPhone 16. 

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Дизайн iPhone SE 4 будет ближе к iPhone 14 и частично позаимствует элементы будущих флагманов. Также, если верить слухам, обещают поддержку Face ID и одну основную камеру.

Новинка выйдет в начале 2025 года и обойдется дешевле $500 (~ 44 тыс руб), что станет весьма привлекательным ценником для желающих получить функции ИИ, полагает Гурман.
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Источник:
Bloomberg
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