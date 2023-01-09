Apple

Apple готовится разочаровать своих фанатов очередной «тёркой»

Артем
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По сообщению Марка Гурмана, новый Apple Mac Pro получит старый дизайн и урезанную начинку. 

Об этом сообщает профильный ресурс Mac World ссылаясь на слова журналиста из Bloomberg. Одним из отличий «яблочного» ПК станут его габариты — корпус станет меньше в два раза. Дизайн системника останется прежним и будет похож на кухонную тёрку, что вызвало недоумение у ряда пользователей техники Apple. Также Гурман подтверждает, что устройство не получит продвинутый чип «M2 Extreme». Вместо него новый Mac Pro получит процессор «M2 Ultra» с 24 вычислительными и 76 графическими ядрами. Кроме того, пользователи не смогут увеличить объем оперативной памяти, так как она встроена в материнскую плату вместе с процессором. 

Однако, журналист упомянул о наличии двух запасных слотов для установки SSD-дисков и разъемы для видеокарты, мультимедиа и сетевых карт. На данный момент неизвестно, будут ли они поддерживать накопители сторонних производителей или Apple вынудит покупать продукцию собственного производства, которая, несомненно, обойдется дороже.
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Источник:
Mac World
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Комментарии

Mers
+4261
Mers
Когда очередная Beta iOS, кто-нибудь в курсе?
Сегодня в 16:25
#
Dmitriy
+344
Dmitriy
Аминь MacPRO
Жаль, железо было неплохое, а на arm-е многокамерный монтаж с цветокором и плюшками — лютый треш.
Сегодня в 16:48
#
+34
NYX
Да они и с макбуками обгадились и аймаки испортили дальше некуда. Чего уж там, мне и угловатые айфоны не нравятся: неудобно лежат в руке и выглядят менее технологично, чем обмылок с 2.5д стеклом.
час назад в 19:20
#
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