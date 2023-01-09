Apple готовится разочаровать своих фанатов очередной «тёркой»

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По сообщению Марка Гурмана, новый Apple Mac Pro получит старый дизайн и урезанную начинку.Об этом сообщает профильный ресурс Mac World ссылаясь на слова журналиста из Bloomberg. Одним из отличий «яблочного» ПК станут его габариты — корпус станет меньше в два раза. Дизайн системника останется прежним и будет похож на кухонную тёрку, что вызвало недоумение у ряда пользователей техники Apple. Также Гурман подтверждает, что устройство не получит продвинутый чип «M2 Extreme». Вместо него новый Mac Pro получит процессор «M2 Ultra» с 24 вычислительными и 76 графическими ядрами. Кроме того, пользователи не смогут увеличить объем оперативной памяти, так как она встроена в материнскую плату вместе с процессором.Однако, журналист упомянул о наличии двух запасных слотов для установки SSD-дисков и разъемы для видеокарты, мультимедиа и сетевых карт. На данный момент неизвестно, будут ли они поддерживать накопители сторонних производителей или Apple вынудит покупать продукцию собственного производства, которая, несомненно, обойдется дороже.