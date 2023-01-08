Apple iOS 17 Инсайды

Первые подробности об iOS 17

Олег

iOS 16


В сети появились первые подробности о будущей iOS 17, которая должна быть анонсирована в июне на WWDC 2023 и выпущена осенью. На инсайд обратили внимание в MacRumors.

Согласно источнику, подробностями поделился аналитик и инсайдер Bloomberg Марк Гурман. Он составил свой новый отчет, в котором, среди прочего, приоткрывает планы Apple на текущий год.

По словам Гурмана, предстоящие обновления iOS 17 и iPadOS 17 будут очень бедны на нововведения. Всё дело в гарнитуре Apple AR Pro, над которой компания работает уже несколько лет. Ранее мы рассказывали, что инсайдеры ждут релиза этого девайса в 2023 году, а точнее в первой его половине.

Марк говорит, что Apple сейчас бросила все ресурсы на «допиливание» AR-гарнитуры и ее xrOS, поэтому другие программные продукты, в том числе предстоящие обновления «яблочных» iOS, iPadOS и macOS будут очень проходными. К слову, он упомянул, что macOS 14 будет называться Sunburst (что не очень благозвучно для российских пользователей).

Ранее мы рассказали, чего не стоит ждать от Apple в 2023 году, а также какие нововведения мы увидим в линейке iPhone 15. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+339
Dmitriy
А были нововведения богатые? Не, в 26 появилось то, о чем так долго говорили большевики, виджеты и кастомизация. Бедная недобитая но apple давно бросает все на полдороги... Но до 16-го iOS долго ничего по сути не было. Фсё, разок порадовали и хватит!
Вчера в 22:02
#
EDD
+215
EDD
Хм... Сколько юзеров будет у этой гарнитуры? А сколько их у айфона? Научились бы правильно расставлять приоритеты.
Сегодня в 06:51
#
EDD
+215
EDD
Sunburst — это Солнцепёк, я так понимаю?? Согласен, совсем не благозвучно.
Сегодня в 06:53
#
Ckor_30
+616
Ckor_30
Apple скатилась уже.
2 часа назад в 09:19
#