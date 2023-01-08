Первые подробности об iOS 17

В сети появились первые подробности о будущей iOS 17, которая должна быть анонсирована в июне на WWDC 2023 и выпущена осенью. На инсайд обратили внимание в MacRumors.
Согласно источнику, подробностями поделился аналитик и инсайдер Bloomberg Марк Гурман. Он составил свой новый отчет, в котором, среди прочего, приоткрывает планы Apple на текущий год.
По словам Гурмана, предстоящие обновления iOS 17 и iPadOS 17 будут очень бедны на нововведения. Всё дело в гарнитуре Apple AR Pro, над которой компания работает уже несколько лет. Ранее мы рассказывали, что инсайдеры ждут релиза этого девайса в 2023 году, а точнее в первой его половине.
Марк говорит, что Apple сейчас бросила все ресурсы на «допиливание» AR-гарнитуры и ее xrOS, поэтому другие программные продукты, в том числе предстоящие обновления «яблочных» iOS, iPadOS и macOS будут очень проходными. К слову, он упомянул, что macOS 14 будет называться Sunburst (что не очень благозвучно для российских пользователей).
Ранее мы рассказали, чего не стоит ждать от Apple в 2023 году, а также какие нововведения мы увидим в линейке iPhone 15.
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