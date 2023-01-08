iPhone Аккумулятор Гайды

iPhone стал часто выключаться, особенно на морозе. Что делать?

Олег

iPhone

В центральные регионы России приходят аномально низкие температуры. Ночью заморозки достигают -20 градусов, а иногда и ниже. В таких условиях вы запросто можете узнать что-то новое о своем iPhone.

Предположим, вы купили свой iPhone пару лет назад, пользуетесь им очень аккуратно и не знаете хлопот. Но в последние дни или недели он периодически стал выключаться без вашего желания. Это может выглядеть либо как просто потухший экран, который не реагирует на касания, либо как внезапное появление крутящейся «ромашки» на черном фоне и последующая перезагрузка смартфона.

В чем проблема?

Если в последние пару недель вы не роняли свой iPhone, то причина такого поведения — износ аккумулятора. Дело в том, что практически все смартфоны Apple выпускаются с самыми производительными чипами своего времени, так что эти SoC зачастую требуют полной отдачи от всех компонентов, в том числе от аккумулятора. В моменты пиковой нагрузки на процессор или графическую подсистему им требуется максимальное электрическое напряжение.

Однако если аккумулятор уже изношен, то он физически не в состоянии отдать процессору столько тока, сколько заложено в системе. У процессора на пару мгновений наступает «голодание», и смартфон перезагружается, чтобы стабилизировать свою работу. Чаще всего такая проблема проявляется в холодную погоду или с наступлением зимы, поскольку в мороз аккумулятор удерживает свои физические свойства хуже и разряжается быстрее. 

Что делать?

Первым делом проверить состояние аккумулятора. Откройте «Настройки» → «Аккумулятор» → «Состояние» и посмотрите остаточную емкость в процентах. Если вы видите цифру ниже 80%, то батарейка уже прошла свой гарантированный цикл жизни. Вот здесь я рассказывал об этом подробнее. 

iPhone

В таком случае ответ очевиден — надо менять аккумулятор на новый. Для этого выберите проверенную мастерскую и попросите поставить самый лучший по качеству аккумулятор. Имейте в виду: новый оригинальный аккумулятор вам поставят только в официальном сервисе Apple. Ни одна сторонняя мастерская не имеет доступа к новым оригинальным аккумуляторам; максимум, что она может предложить — оригинальную батарейку, снятую с другого iPhone, которая скорее всего будет б/у. Так что не позволяйте обмануть себя фразами мастера «оригинал поставлю».

Конечно, самый лучший вариант — обратиться в авторизированный сервис Apple. Ценник на замену батарейки там будет довольно высокий, но если устройство недешевое, то оно того стоит. 

Если средств или времени на немедленную замену батарейки нет, то:
  • включите на постоянной основе «Режим энергосбережения» (он снижает максимальную частоту процессора и энергопотребление системы)
  • выключите тумблер «Пиковая производительность» в настройках аккумулятора, если он там появился
  • старайтесь не выходить на улицу с iPhone, который заряжен менее чем на 50%
  • поменьше доставайте устройство из теплого кармана, находясь за пределами помещения. 

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Комментарии

Вадим Соколов
+1
Вадим Соколов
Как раз сегодня заменил на айфон х аккумулятор. 77% было и писал что устал.
Вчера в 16:35
#
+36
NYX Вадим Соколов
Ошибка выскакивает? Это самый главный сейчас вопрос. Год назад эппл намудрили и всех юзеров поставили в позу раком. Теперь аккум даже на ориг менять опасно.
Вчера в 19:07
#
+36
NYX
Сегодня действительно "удачно" отключился айфон во время аренды каршеринга. Зачем он это сделал — теперь понятно. Все те же детские болячки айфонов 15 летней давности.
Вчера в 19:09
#
Mers
+4260
Mers
Сколько юзаю айфоны, ни один не носил в морозы в наружном кармане. И ни один не выключался, даже с убитой батареей. Как ты к технике, так и она к тебе.
Вчера в 20:58
#
–28
oskar
«В центральные регионы России приходят аномально низкие температуры. Ночью заморозки достигают -20 градусов, а иногда и ниже.» Ну какие это АНОМАЛЬНЫЕ морозы? Это нормальное явление для нашей полосы (Москва). Помню с отцом на ёлку ходил -30 было, помню как троллейбусные провода до красна накалились и провисли из за замыкания где то. И в — 25 на каток или на лыжах катались и гуляли во дворах. И все было нормально. Изнежились совсем -20 им аномально уже.
2 часа назад в 22:28
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