iPhone стал часто выключаться, особенно на морозе. Что делать?





В центральные регионы России приходят аномально низкие температуры. Ночью заморозки достигают -20 градусов, а иногда и ниже. В таких условиях вы запросто можете узнать что-то новое о своем iPhone.



Предположим, вы купили свой iPhone пару лет назад, пользуетесь им очень аккуратно и не знаете хлопот. Но в последние дни или недели он периодически стал выключаться без вашего желания. Это может выглядеть либо как просто потухший экран, который не реагирует на касания, либо как внезапное появление крутящейся «ромашки» на черном фоне и последующая перезагрузка смартфона.





В чем проблема?

Что делать?

включите на постоянной основе «Режим энергосбережения» (он снижает максимальную частоту процессора и энергопотребление системы)

выключите тумблер «Пиковая производительность» в настройках аккумулятора, если он там появился

старайтесь не выходить на улицу с iPhone, который заряжен менее чем на 50%

поменьше доставайте устройство из теплого кармана, находясь за пределами помещения.

Если в последние пару недель вы не роняли свой iPhone, то причина такого поведения — износ аккумулятора. Дело в том, что практически все смартфоны Apple выпускаются с самыми производительными чипами своего времени, так что эти SoC зачастую требуют полной отдачи от всех компонентов, в том числе от аккумулятора. В моменты пиковой нагрузки на процессор или графическую подсистему им требуется максимальное электрическое напряжение.Однако если аккумулятор уже изношен, то он физически не в состоянии отдать процессору столько тока, сколько заложено в системе. У процессора на пару мгновений наступает «голодание», и смартфон перезагружается, чтобы стабилизировать свою работу. Чаще всего такая проблема проявляется в холодную погоду или с наступлением зимы, поскольку в мороз аккумулятор удерживает свои физические свойства хуже и разряжается быстрее.Первым делом проверить состояние аккумулятора. Откройте «Настройки» → «Аккумулятор» → «Состояние» и посмотрите остаточную емкость в процентах. Если вы видите, то батарейка уже прошла свой гарантированный цикл жизни. Вот здесь я рассказывал об этом подробнее.В таком случае ответ очевиден — надо менять аккумулятор на новый. Для этого выберите проверенную мастерскую и попросите поставить самый лучший по качеству аккумулятор. Имейте в виду: новый оригинальный аккумулятор вам поставят только в официальном сервисе Apple. Ни одна сторонняя мастерская не имеет доступа к новым оригинальным аккумуляторам; максимум, что она может предложить — оригинальную батарейку, снятую с другого iPhone, которая скорее всего будет б/у. Так что не позволяйте обмануть себя фразами мастера «оригинал поставлю».Конечно, самый лучший вариант — обратиться в авторизированный сервис Apple. Ценник на замену батарейки там будет довольно высокий, но если устройство недешевое, то оно того стоит.Если средств или времени на немедленную замену батарейки нет, то: