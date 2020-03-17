Четыре новых модели iPad Pro были перечислены в китайском руководстве пользователя для iPadOS 13 на сайте Apple, там упоминались две 11-дюймовые и две 12,9-дюймовые модели. Новые серийные номера включают A2228, A2229, A2231 и A2233. Сегодня все упоминания были удалены.
Apple ранее уже подала модель A2228 в базу данных Евразийской экономической комиссии в июле 2019 года.
Утечка с сайта Apple
Все это свидетельствует о том, что обновление iPad Pro может быть уже на горизонте. Несколько месяцев назад аналитик Минг-Чи Куо прогнозировал, что Apple выпустит новые модели планшетов с тройным модулем камеры в первой половине 2020 года. Стоит отметить, что на этот план могла повлиять пандемия COVID-19.
Автор многочисленных утечек в Твиттере намекнул, что обновление iPad Pro уже близко.
Apple ранее уже подала модель A2228 в базу данных Евразийской экономической комиссии в июле 2019 года.
Утечка с сайта Apple
Все это свидетельствует о том, что обновление iPad Pro может быть уже на горизонте. Несколько месяцев назад аналитик Минг-Чи Куо прогнозировал, что Apple выпустит новые модели планшетов с тройным модулем камеры в первой половине 2020 года. Стоит отметить, что на этот план могла повлиять пандемия COVID-19.
Автор многочисленных утечек в Твиттере намекнул, что обновление iPad Pro уже близко.
Wait! https://t.co/V8jlwIjW9K— CoinX (@coiiiiiiiin) March 17, 2020
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