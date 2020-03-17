Четыре новых модели iPad Pro были перечислены в китайском руководстве пользователя для iPadOS 13 на сайте Apple, там упоминались две 11-дюймовые и две 12,9-дюймовые модели. Новые серийные номера включают A2228, A2229, A2231 и A2233. Сегодня все упоминания были удалены.Apple ранее уже подала модель A2228 в базу данных Евразийской экономической комиссии в июле 2019 года.Все это свидетельствует о том, что обновление iPad Pro может быть уже на горизонте. Несколько месяцев назад аналитик Минг-Чи Куо прогнозировал, что Apple выпустит новые модели планшетов с тройным модулем камеры в первой половине 2020 года. Стоит отметить, что на этот план могла повлиять пандемия COVID-19.Автор многочисленных утечек в Твиттере намекнул, что обновление iPad Pro уже близко.