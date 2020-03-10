



Компания Apple впервые дала рекомендации по гигиеническому уходу за смартфонами, планшетами и другими устройствами. Советы опубликованы на официальном сайте.



Аpple рекомендует использовать мягкие тряпочки, смоченные гигиеническим средством на основе 70-процентного раствора изопропилового спирта. При этом компания предостерегает от чрезмерных усилий — они могут повредить поверхность устройства. Для чистки iPhone, iPad и прочих гаджетов Apple ни в коем случае нельзя использовать отбеливатели. Также нельзя окунать устройства в очистители и прочие жидкости.



Примечательно, что раньше компания Apple, наоборот, просила пользователей не использовать очистители для удаления грязи с экрана, утверждая что из-за этого может пострадать олеофобный слой. Он отталкивает жидкости и грязь, препятствует появлению на экране жирных разводов от пальцев, а также улучшает видимость изображения на солнце и в целом делает экран более скользящим и приятным на ощупь.



Хотя напрямую это не утверждается, но можно предположить, что новые рекомендации связаны с распространением коронавируса. Один из методов защиты, о котором ранее говорил Роспотребнадзор, — протирание гаджетов дезинфицирующим раствором. Специальные жидкости на основе спирта и различных химических соединений не только очищают поверхность, но и убивают органику, а в такой среде вирусы долго не живут.







