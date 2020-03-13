Apple
У компании Apple имеется официальная учетная запись в соцсети Twitter. Она используется для рекламных кампаний и там всего одна запись, но несмотря на это там собирается просто невероятное количество негативных сообщений от российских пользователей.

Реклама iPhone 11 Pro


В рекламном твите об iPhone 11 Pro компания рассказала о самом мощном аккумуляторе среди остальных своих смартфонов. Казалось бы, ничего не обычного, но российские пользователи не упустили возможность пнуть Apple за это высказывание.

Twitter

Например, некоторые полагают, что емкость батареи iPhone 11 Pro смотрится смешно на фоне конкурентов.

Кто-то даже упомянул «аннексию Крыма». 

Естественно, не обошлось без представителей «секты свидетелей Xiaomi». Как-никак топ за свои деньги!

iPhone и нулевой уровень отходов


От себя лично хочется поддержать Apple за стремление не навредить экологической среде. Тем не менее, даже рекламный твит с таким правильным посылом столкнулся с волной хейта.

Twitter

Компании напомнили, что у них обычный бренд и ничего уникального в нем нет, а еще продукция слишком дорого стоит для «российской и очень низкой зарплаты». И вообще «зачем переплачивать если есть Xiaomi».

iPad и возможность отредактировать снимок


В коротеньком ролике Apple продемонстрировала работу приложения для редактирования фотографий. Всё бы ничего, но там удалили мужчину, находящегося рядом с женщиной и за это пользователи начали обвинять компанию в пропаганде супружеских измен.

Twitter

Были и те, кто просто остался недоволен фактом удаления мужчины.



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