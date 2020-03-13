

У компании Apple имеется официальная учетная запись в соцсети Twitter. Она используется для рекламных кампаний и там всего одна запись, но несмотря на это там собирается просто невероятное количество негативных сообщений от российских пользователей.



Реклама iPhone 11 Pro

Самый мощный аккумулятор iPhone.

Встречайте iPhone 11 Pro. — Apple (@Apple) September 19, 2019

Ваш айфон не сравнится с моим @Moto G7 Power с 5000 мАч 🖕 — Eaglers (@eaglersdev) December 14, 2019

Поддержали аннексию Крыма? — Григорий Кольцов (@peshehodov) November 27, 2019

iPhone и нулевой уровень отходов

iPhone производится на предприятиях,

которые отправляют на свалки ноль

отходов. Жизнь легче, когда есть

iPhone. Переходите сегодня. — Apple (@Apple) February 7, 2020

Обычный бренд, ничего уникального в нём нет. Слишком дорого стоит для российской и очень низкой зарплаты! — Владислав (@777_Expert) February 15, 2020

Слишком дорого, зачем переплачивать если есть Xiaomi... — jokero (@matmusaev_) March 10, 2020

iPad и возможность отредактировать снимок

Улучшить свои воспоминания —

это так просто, когда есть iPad. — Apple (@Apple) February 25, 2020

Ну и реклама у вас. Похоже на вас придётся в суд подать, у нас и так более 60% семей распадается, остаются брошенные дети. Так вы скоты ещё и рекламируете это — Врот мне кот (@AlexNooble) March 1, 2020

Apple, а слабо сделать рекламу, в которой с фото стирается женщина? — V - значит Владимир (@VmedV) March 3, 2020

В рекламном твите об iPhone 11 Pro компания рассказала о самом мощном аккумуляторе среди остальных своих смартфонов. Казалось бы, ничего не обычного, но российские пользователи не упустили возможность пнуть Apple за это высказывание.Например, некоторые полагают, что емкость батареи iPhone 11 Pro смотрится смешно на фоне конкурентов.Кто-то даже упомянул «аннексию Крыма».Естественно, не обошлось без представителей «секты свидетелей Xiaomi». Как-никак топ за свои деньги!От себя лично хочется поддержать Apple за стремление не навредить экологической среде. Тем не менее, даже рекламный твит с таким правильным посылом столкнулся с волной хейта.Компании напомнили, что у них обычный бренд и ничего уникального в нем нет, а еще продукция слишком дорого стоит для «российской и очень низкой зарплаты». И вообще «зачем переплачивать если есть Xiaomi».В коротеньком ролике Apple продемонстрировала работу приложения для редактирования фотографий. Всё бы ничего, но там удалили мужчину, находящегося рядом с женщиной и за это пользователи начали обвинять компанию в пропаганде супружеских измен.Были и те, кто просто остался недоволен фактом удаления мужчины.





