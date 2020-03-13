У компании Apple имеется официальная учетная запись в соцсети Twitter. Она используется для рекламных кампаний и там всего одна запись, но несмотря на это там собирается просто невероятное количество негативных сообщений от российских пользователей.
Реклама iPhone 11 Pro
Самый мощный аккумулятор iPhone.— Apple (@Apple) September 19, 2019
Встречайте iPhone 11 Pro.
В рекламном твите об iPhone 11 Pro компания рассказала о самом мощном аккумуляторе среди остальных своих смартфонов. Казалось бы, ничего не обычного, но российские пользователи не упустили возможность пнуть Apple за это высказывание.
Например, некоторые полагают, что емкость батареи iPhone 11 Pro смотрится смешно на фоне конкурентов.
Ваш айфон не сравнится с моим @Moto G7 Power с 5000 мАч 🖕— Eaglers (@eaglersdev) December 14, 2019
Кто-то даже упомянул «аннексию Крыма».
Поддержали аннексию Крыма?— Григорий Кольцов (@peshehodov) November 27, 2019
Естественно, не обошлось без представителей «секты свидетелей Xiaomi». Как-никак топ за свои деньги!
iPhone и нулевой уровень отходов
iPhone производится на предприятиях,— Apple (@Apple) February 7, 2020
которые отправляют на свалки ноль
отходов. Жизнь легче, когда есть
iPhone. Переходите сегодня.
От себя лично хочется поддержать Apple за стремление не навредить экологической среде. Тем не менее, даже рекламный твит с таким правильным посылом столкнулся с волной хейта.
Компании напомнили, что у них обычный бренд и ничего уникального в нем нет, а еще продукция слишком дорого стоит для «российской и очень низкой зарплаты». И вообще «зачем переплачивать если есть Xiaomi».
Обычный бренд, ничего уникального в нём нет. Слишком дорого стоит для российской и очень низкой зарплаты!— Владислав (@777_Expert) February 15, 2020
Слишком дорого, зачем переплачивать если есть Xiaomi...— jokero (@matmusaev_) March 10, 2020
iPad и возможность отредактировать снимок
Улучшить свои воспоминания —— Apple (@Apple) February 25, 2020
это так просто, когда есть iPad.
В коротеньком ролике Apple продемонстрировала работу приложения для редактирования фотографий. Всё бы ничего, но там удалили мужчину, находящегося рядом с женщиной и за это пользователи начали обвинять компанию в пропаганде супружеских измен.
Ну и реклама у вас. Похоже на вас придётся в суд подать, у нас и так более 60% семей распадается, остаются брошенные дети. Так вы скоты ещё и рекламируете это— Врот мне кот (@AlexNooble) March 1, 2020
Были и те, кто просто остался недоволен фактом удаления мужчины.
Apple, а слабо сделать рекламу, в которой с фото стирается женщина?— V - значит Владимир (@VmedV) March 3, 2020
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