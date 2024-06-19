Apple готовится выпустить новый MacBook Pro

Артем
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Модель выйдет ближе к концу года, на что намекают скорые поставки дисплеев двух типов.

Об этом сообщает Росс Янг — аналитик тесно связанный с цепочками поставок дисплеев. По его словам, MacBook Pro на базе чипов M4 будет доступен сразу в двух версиях — с экранами на 14 и 16 дюймов. Ожидается, что панели поступят в распоряжение Apple до конца третьего квартала, а в четвертом лэптопы уже поступят в продажу. 

Если верить инсайдам, базовый MacBook Pro получит чип M4, в то время как в продвинутые «прошки» на 14 и 16 дюймов вставят процессоры M4 Pro и M4 Max. Аналогичные чипы получат MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro, однако случится это не раньше 2025 года. 

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Кардинальных изменений, помимо усиленных чипов, от новых MacBook Pro ждать не стоит. Сейчас Apple работает внедрением OLED-дисплеев, но их появление в топовых ноутбуках ожидается не раньше 2026 года.
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Источник:
Macrumors
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