Apple и Microsoft подвинулись и напряглись — они больше не самые дорогие компании

Александр
Компания NVIDIA выбилась в лидеры американского фондового рынка по капитализации. Её акции подскочили за день на 3,81%, в результате чего она стала оцениваться дороже ближайших конкурентов — Microsoft и Apple.

Одна акция NVIDIA стоит 135,97 доллара, а суммарно весь объём ценных бумаг, находящихся у акционеров компании, оценен в 3,344 триллиона долларов США. Microsoft и Apple отстают незначительно, а четвёртая по капитализации компания — Alphabet с главным активом в виде Google — нужно добрать больше триллиона долларов, чтобы начать рассчитывать на первенство.



Стремительный подъём NVIDIA начался в 2016–2017 годах на волне майнинга криптовалют на видеокартах, чипы для которых разрабатывает эта компания. Настоящий же взлёт случился в 2023–2024 годах с расцветом нейросетей, вычисления для которых намного эффективнее производятся не процессорами, а видеокартами. За год акции NVIDIA подорожали на 173%, тогда как акции Microsoft показали гораздо более скромный рост — 19%. В начале июня NVIDIA провела деление акций на десять, в результате чего они стали доступнее начинающим и осторожным инвесторам.
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Комментарии

Mers
+5188
Mers
Куртке прет. То одно, то другое. Потом кто-то придумает что-то третье.
18 июня 2024 в 23:47
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tellurian
+1459
tellurian
Молодцы. ИТ сектор на высоте.
19 июня 2024 в 09:15
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