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Apple и Samsung придумали, как возобновить продажи в России?
Александр Кузнецов —
По данным «Коммерсанта», Apple и Samsung по-прежнему подают заявки на регистрацию своих устройств в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). И это несмотря на то, что компания Apple полностью покинула российский рынок, а Samsung кардинально сократила поставки в нашу страну (например, новые модели смартфонов серии Galaxy A теперь ввозятся из Казахстана и прибавляют в цене примерно в два раза).
Так, этой весной по заказу Apple в испытательном центре российского НИИ радио проводились тестирования iPhone SE третьего поколения, который так и не появился в официальной российской продаже. С 10 по 21 марта компания также получила сертификаты, разрешающие продажу компьютера Mac Studio и монитора Studio Display в странах ЕАЭС, включая Россию. Эти устройства были представлены незадолго до того, как Apple ушла из России, поэтому не поставляются в Россию, а сертифицированы были уже после её ухода.
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», российское подразделение Samsung, в мае этого года зарегистрировало 12 сертификатов и 22 декларации на устройства, предназначенные для стран ЕАЭС, в том числе смартфоны, телевизоры, мониторы и бытовую технику.
Эксперты полагают, что Apple и Samsung сертифицируют свои устройства для ЕАЭС в надежде на восстановление поставок или для тех импортёров, которые будут ввозить их в Россию из других стран методом параллельного импорта в обход санкций.
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Комментарии
+2
Самое интересное, что это не фирмы нашли способ обойти санкции, а наши спекулянты подсуетились нагреть бабла.
2 часа назад в 16:29
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