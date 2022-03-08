Представлен Apple Studio Display — монитор с уникальными характеристиками





Компания Apple представила монитор Studio Display. Он предназначен специально для использования с ноутбуками и компьютерами Apple и обладает характеристиками, которых нет у других подобных устройств.



В Studio Display используется 27-дюймовый экран с разрешением 5K Retina, который можно размещать в ландшафтной или портретной ориентации. Корпус выполнен из алюминия, в нём предусмотрен крепёж на стену с помощью адаптера Vesa. Опционально будет доступна модель с нанотекстурным стеклом.







Studio Display обладает процессором A13, который задействуется для различных целей, в том числе улучшения взаимодействия с подключенным компьютером. Над экраном размещена 12-мегапиксельная широкоугольная камера. В монитор встроена система из трёх микрофонов и аудиосистема из шести динамиков с поддержкой пространственного звучания Dolby Atmos. В нижней части корпуса сделаны специальные отверстия для уменьшения искажений на низких частотах.







В монитор встроен порт Thunderbolt, который может использоваться для подключения ноутбука с его одновременным питанием с мощностью до 96 Вт. Также пресутсвуют три порта USB Type-C. К одному MacBook Pro можно подключить до трёх мониторов Studio Display для расширения рабочего пространства.







Studio Display выпущен в двух цветах (серебристый и чёрный) и с 18 марта будет продаваться в США за 1599 долларов.

