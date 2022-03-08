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Apple Мониторы Apple Studio Display

Представлен Apple Studio Display — монитор с уникальными характеристиками

Александр
1987



Компания Apple представила монитор Studio Display. Он предназначен специально для использования с ноутбуками и компьютерами Apple и обладает характеристиками, которых нет у других подобных устройств.

В Studio Display используется 27-дюймовый экран с разрешением 5K Retina, который можно размещать в ландшафтной или портретной ориентации. Корпус выполнен из алюминия, в нём предусмотрен крепёж на стену с помощью адаптера Vesa. Опционально будет доступна модель с нанотекстурным стеклом.



Studio Display обладает процессором A13, который задействуется для различных целей, в том числе улучшения взаимодействия с подключенным компьютером. Над экраном размещена 12-мегапиксельная широкоугольная камера. В монитор встроена система из трёх микрофонов и аудиосистема из шести динамиков с поддержкой пространственного звучания Dolby Atmos. В нижней части корпуса сделаны специальные отверстия для уменьшения искажений на низких частотах.



В монитор встроен порт Thunderbolt, который может использоваться для подключения ноутбука с его одновременным питанием с мощностью до 96 Вт. Также пресутсвуют три порта USB Type-C. К одному MacBook Pro можно подключить до трёх мониторов Studio Display для расширения рабочего пространства.



Studio Display выпущен в двух цветах (серебристый и чёрный) и с 18 марта будет продаваться в США за 1599 долларов.

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Комментарии

+34
bulatnikovkv
Чините приложение, одни заголовки без текста...
9 марта 2022 в 08:30
#
+1
NewTchnology bulatnikovkv
Да!!!
9 марта 2022 в 12:19
#
+1
ohladil
У вас проблемы с мобильной версией. Есть заголовок, основного текста нет, ошибка.
9 марта 2022 в 00:13
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин ohladil
Переустановите приложение или читайте сайт
9 марта 2022 в 10:01
#
lonelysoul
+13
lonelysoul
Где спеки можно глянуть?
8 марта 2022 в 23:34
#
+4
B_R lonelysoul
apple.com
9 марта 2022 в 00:29
#
0
ssne
Нет текста...
8 марта 2022 в 22:47
#
0
ssne Олег Воронин
При чем здесь сайт.
В приложении на телефоне
Про сайт не чего сказать не могу
8 марта 2022 в 23:44
#