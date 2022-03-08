Apple представила Mac Studio

новейший SoC Apple Silicon M1 Ultra (вот здесь подробнее о нем)

беспроводные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5,

стандарт USB 3 во всех совместимых портах,

поддержку подключения до 4 внешних 8К-дисплеев,

до 128 Гб оперативной памяти в конфигураторе,

скорость встроенного SSD-накопителя — до 7,4 Гбит/с

емкость SSD в конфигураторе — до 8 ТБ.

Фанаты Apple, занимающиеся профессиональной работой на компьютере, давно ждали ультимативную машину «для всего». Такое решение, которое не потребует компромиссов. И вот наконец Apple представила новый Mac Studio, который станет самым производительным устройством за всю историю компании. Специально для этого компьютера компания разработала новый мощнейший SoC Silicon M1 Ultra. Однако устройство получит в том числе конфигурацию с чипом M1 Max.Mac Studio — совершенно новый продукт Apple. Внешне он не является продолжением ни одной текущей линейки. Это что-то среднее между Mac Pro 2019 года и Mac mini — небольшой алюминиевый прямоугольник с перфорацией, так нашумевшей в свое время. Размеры: 7,7 на 3,7 дюйма. Дизайн, как обычно, лаконичен: сзади есть отверстия для активного охлаждения и ряд портов, а с других сторон это просто алюминиевый корпус.Очевидно, что ARM-машине необязательно быть такой огромной и тяжелой, как Mac Pro 2019, поэтому Mac Studio получился очень компактным. Он поместится не только под столом, но и прямо на нем — судя по фото, он свободно встает под фирменный монитор Apple.он получил...Все необходимые для полноценной работы порты и разъемы тоже оказались в наличии: здесь есть и классический HDMI, и новейшие USB-C, и Ethernet с пропускной способностью до 10 Гбит/с, и даже два порта USB-A. Разъем для наушников/колонок Jack 3,5 также присутствует.от $1999 за версию с чипом Apple M1 Max и от $3999 за конфигурацию с Apple M1 Ultra. Каковы цены для России и появится ли вообще в нашей стране новый Mac Studio официально — пока неизвестно.