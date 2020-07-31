Концепт
Apple подтвердила, что планирует выпустить новые iPhone чуть позже в этом году. «В прошлом году мы начали продавать новый айфоны в конце сентября, в этом году мы ожидаем, что поставки задержатся на несколько недель», — сообщила финансовый директор Apple Лука Маэстри в разговоре с инвесторами о доходах.

Маэстри не назвала причин задержки выхода обновленного модельного ряда. Слухи уже указывали на это. Ранее в этом году Wall Street Journal сообщал, что Apple отложила массовое производство iPhone 12 примерно на месяц. Qualcomm в начале этой недели намекнула на задержку запуска новых смартфонов. Также инсайдер Джон Прозер опубликовал в своём твиттере информацию о задержке новых продуктов.

Как правило, Apple анонсирует новые айфоны в сентября и начинает поставки устройств до конца месяца. Пока не ясно, будут ли устройства готовы к октябрю, но компания всё ещё может представить новинки на сентябрьском событии.

Это не первый случай, когда Apple откладывает поставки iPhone. iPhone X был представлен вместе с iPhone 8 в сентябре 2017 года, но на прилавки магазинов он поступил в ноябре из-за проблем в производстве. iPhone XR также был анонсирован в сентябре 2018 года, но он появился в продаже в октябре после сообщений о том, что у Apple возникли проблемы с производством ЖК-дисплеев.


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Источник:

The Verge The Verge

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