Поставщик многочисленных утечек Джон Прозер сегодня сообщил в твиттере, что iPhone 12 и новые iPad появятся в октябре.
Множество слухов указывают, что некоторые или все модели из линейки iPhone 12 будут выпущены позже, чем обычно. Как правило, Apple анонсирует и выпускает обновленный модельный ряд своих флагманов в сентябре, но проблемы, вызванные глобальным кризисом в области здравоохранения, привели к задержкам производства.
Сегодня Qualcomm намекнула, что один из её партнеров ожидает «небольшую» задержку запуска устройств с чипами 5G. Скорее всего, эта информация относится к Apple, поскольку компания планирует использовать 5G-модемы от Qualcomm во всех новых моделях iPhone 2020 года.
Пока мы не знаем точно, насколько задержаться iPhone, но Apple может их представить по традиции в сентябре, а выпустить в продажу позднее в этом году. Мы уже видели нечто подобное на запуске iPhone XR в 2018 году. Qualcomm предполагает, что задержка не будет слишком долгой. Другие слухи также указывают на старт продаж в октябре.
Ожидается, что Apple осенью представить новые iPad из модельного ряда Pro с дисплеями mini-LED. Также есть информация, что эти устройства могут отложить на 2021 год, поскольку эта линейка уже получала обновления в этом году. Вместо этого компания может представить новые iPad mini, Air и обновленный iPad начального уровня.
Предыдущие слухи указывали на то, что Apple работает над 11-дюймовым iPad Air с безрамочным экраном. Стоит отметить, что ранее Прозер довольно точно предсказал запуск некоторых продуктов. Некоторые из его прогнозов не сбылись, поэтому к этой информации нужно отнестись с осторожностью. К примеру, он сообщал, что Apple планирует в этом году переименовать iOS в iPhone OS. Также на этой неделе Прозер заявил, что Apple запустит новый iMac в августе.
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Множество слухов указывают, что некоторые или все модели из линейки iPhone 12 будут выпущены позже, чем обычно. Как правило, Apple анонсирует и выпускает обновленный модельный ряд своих флагманов в сентябре, но проблемы, вызванные глобальным кризисом в области здравоохранения, привели к задержкам производства.
Сегодня Qualcomm намекнула, что один из её партнеров ожидает «небольшую» задержку запуска устройств с чипами 5G. Скорее всего, эта информация относится к Apple, поскольку компания планирует использовать 5G-модемы от Qualcomm во всех новых моделях iPhone 2020 года.
Пока мы не знаем точно, насколько задержаться iPhone, но Apple может их представить по традиции в сентябре, а выпустить в продажу позднее в этом году. Мы уже видели нечто подобное на запуске iPhone XR в 2018 году. Qualcomm предполагает, что задержка не будет слишком долгой. Другие слухи также указывают на старт продаж в октябре.
Ожидается, что Apple осенью представить новые iPad из модельного ряда Pro с дисплеями mini-LED. Также есть информация, что эти устройства могут отложить на 2021 год, поскольку эта линейка уже получала обновления в этом году. Вместо этого компания может представить новые iPad mini, Air и обновленный iPad начального уровня.
Предыдущие слухи указывали на то, что Apple работает над 11-дюймовым iPad Air с безрамочным экраном. Стоит отметить, что ранее Прозер довольно точно предсказал запуск некоторых продуктов. Некоторые из его прогнозов не сбылись, поэтому к этой информации нужно отнестись с осторожностью. К примеру, он сообщал, что Apple планирует в этом году переименовать iOS в iPhone OS. Также на этой неделе Прозер заявил, что Apple запустит новый iMac в августе.
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