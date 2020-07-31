«Рекордный июньский квартал Apple был обусловлен двузначным ростом как в сфере продуктов и услуг, так и ростом в каждом из наших географических сегментов, — сказал Тим Кук, глава Apple. — В непростые времена эти показатели свидетельствуют о важной роли, которую наши продукты играют в жизни наших клиентов, и о непрерывных инновациях Apple. Это непростой момент для наших сообществ, и во всём, начиная с новой инициативы Apple в области расового равенства и справедливости на сумму 100 миллионов долларов и заканчивая новым обязательством свести к нулю углеродный след компании к 2030 году, мы придерживаемся основного принципа, согласно которому всё, что мы делаем и создаём, должно обеспечивать новые творческие возможности и оставлять после себя мир лучше, чем он был до нас».

«Наши июньские результаты стали убедительным доказательством способности Apple внедрять инновации и эффективно работать в трудные времена, — сказал Лука Маэстри, финансовый директор Apple. — Благодаря рекордным показателям роста бизнеса наша база активных устройств достигла рекордно высокого уровня во всех наших географических сегментах и во всех основных категориях продуктов. В этом квартале мы обеспечили рост чистой прибыли на акцию на 18%, а объём чистой прибыли составил 16,3 млрд долларов — рекордные значения в обоих случаях».







Компания Apple объявила финансовые показатели за третий квартал 2020 финансового года, завершившийся 27 июня. Доход компании составил 59,7 млрд долларов, что на 11% больше по сравнению с годом ранее, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 2,58 доллара, показав рост на 18%. Международные продажи составили 60% от квартального дохода.Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере 0,82 доллара на акцию. Дивиденды будут выплачены 13 августа 2020 года действующим акционерам на момент закрытия реестра в конце дня 10 августа 2020 года.Совет директоров также утвердил разделение акций по принципу «четыре к одному», сделав акции более доступными для более широкой массы инвесторов. Каждый зарегистрированный акционер Apple при закрытии реестра 24 августа 2020 года получит три дополнительные акции на каждую акцию, принадлежащую ему на отчётную дату, и торги начнутся с корректировкой на сплит 31 августа 2020 года.