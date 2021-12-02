Apple сообщила поставщикам о снижении спроса на модельный ряд iPhone 13 и отказалась от дополнительных заказов комплектующих. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Пользователи разочаровались в отсутствии смартфонов «на полках» и длительных поставках. Карме того, пользователи новой волны Covid-19.

Ранее компания сократила производство смартфонов с 90 до 80 млн из-за дефицита процессоров. Высока вероятность, что после сообщения о снижении спроса компания снова сократит объем производства.

Несмотря на пессимистичную позицию Apple, аналитики публикуют оптимистичные прогнозы. Ожидается, что объем выручки с продажи айфонов в четвертом квартале превысит $117 млрд долларов, что на 6% больше год к году.





