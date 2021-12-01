iPhone SE 3 может быть презентован в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает тайваньская исследовательская фирма TrendForce.

Аналитики уверены, что цель выпуска доступной модели iPhone — предложить смартфон с 5G в среднем ценовом сегменте. Компания надеется отгрузить 25-30 млн единиц этих устройств к концу 2022 года.

Смартфон могут показать вне презентации, а могут отвести время на весеннем ивенте. Аналитики TrendForce полагают, что его анонсируют вместе с iMac 27, Mac mini и iPad Pro.

В 2022 году линейка может поменять название. Есть вероятность, что Apple выпустит iPhone SE Plus, даже если она получит тот же экран с диагональю 4,7 дюйма. Впрочем, высока вероятность, что она составит 6,1 дюйма, а визуально телефон будет напоминать iPhone XR.

Предыдущие поколения iPhone SE выходили весной 2016 и 2020 годов соответственно. Последняя модель стоила 40 000 рублей в минимальной комплектации. По внешнему виду это была точная копия iPhone 8 2017 года выпуска.





