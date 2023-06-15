Apple хочет создать неубиваемый iPhone. Чехлы уйдут в прошлое

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Компания получила патент на создание задней части корпуса из металла и керамики. Это позволит сохранить прочность и тактильность гаджета без ущерба связи.Производители iPhone уже давно отказались от алюминиевой задней крышки и предпочитают керамическое покрытие. Оно меньше царапается, не создает помех для связи, но более хрупкое. В связи с этим недостатком, компания планирует создать гибридный материал, который будет прочным и сохранит высокое качество сотового соединения. Согласно размещенному документу, Apple рассматривает различные варианты для создания устойчивых к износу элементов.На изображениях показано, что смесь металла и керамики будет покрывать большую часть корпуса, за исключением места, где расположен модуль связи. Патент приписывается трем изобретателям, в том числе Кристоферу Д. Пресету. Ранее он участвовал в создании стеклокерамических компонентов для MagSafe, позволяющего одновременно передавать данные и заряжать смартфон.