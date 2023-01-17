Apple хочет возродить большой HomePod. Вот как может выглядеть новая умная колонка

Фархад

HomePod Max

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что в ближайшее время нас ждёт ещё один неожиданный анонс — Apple собирается представить HomePod 2-го поколения.

HomePod Max

По слухам, полноразмерный HomePod 2023 года предложит обновлённую сенсорную панель управления сверху и чип S8, который используется в новейших Apple Watch. Ранее эту же информацию подтвердил другой надёжный источник — аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо. Он ожидает, что релиз нового HomePod состоится в первом квартале 2023 года.

HomePod Max

На фоне этих утечек дизайнер Паркер Ортолани предоставил ряд концептов, которые наглядно демонстрируют потенциальные изменения во втором поколении смарт-колонок Apple.

HomePod Max

Напомним, компания прекратила выпуск оригинальных HomePod в марте 2021 года, из-за слабого спроса на колонки. Сейчас в продаже можно найти только HomePod mini.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4953
tellurian
Вопрос в цене и возможностях.
Рынок конкурентный.
13 минут назад
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