Apple может представить новый девайс уже завтра

Олег

Apple


Компания Apple может выпустить пресс-релиз нового устройства в ближайшие двое суток. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, инсайдом поделился известный аналитик Джон Проссер: он считает, что уже завтра, 17 января 2023 года, Apple может представить новое устройство. Никаких конференций и иных мероприятий не запланировано — ожидается, что компания просто опубликует пресс-релиз на своем официальном сайте. Журналисты MacRumors подтверждют, что в ближайшую неделю должен выйти какой-то «яблочный» продукт.

Все инсайды, которые существуют на данный момент, указывают на выход двух обновленных MacBook Pro — с дисплеями 14 и 16 дюймов. Предыдущие модели были представлены во второй половине 2021 года, а значит обновленные «прошки» вполне могут выйти в ближайшие дни.

Ожидается, что ноутбуки получат новые чипы Apple Silicon M2 Pro и M2 Max; других изменений не будет. Также есть вероятность увидеть Mac mini с чипом Silicon M2.

Еще одно подтверждение приближающегося релиза: Apple до конца недели проведет брифинги со СМИ и разрешит им снять эмбарго (предположительно на новые продукты).

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4952
tellurian
во второй половине 2021 году (с) 🤷‍♂️
2 часа назад в 21:16
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Konstantin Bulatnikov
+119
Konstantin Bulatnikov
Ой не знаю стоит ли доверять Проссеру....
2 часа назад в 21:34
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