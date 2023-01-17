Пользователи жалуются на странный дефект корпуса iPhone 14 Pro. Это что еще такое?

В сети появляются жалобы на странные пятна на корпусе новых iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Сообщения появились на форуме MacRumors.
Согласно постам пострадавших пользователей, они обнаруживают на своих смартфонах странные пятна. Дефект проявляется только на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, поскольку у них глянцевая стальная рамка. Пятна обычно проявляются на цветных смартфонах, то есть на тех, где рамка окрашена.
Судя по фото, в процессе окрашивания Pro-моделей iPhone 14 что-то пошло не так. Пользователи находят большие и маленькие пятна, которые обычно светлее, чем сама рамка. В некоторых случаях они напоминают потертости от чехла, но чаще всего это светлые овальные участки поверхности.
Сначала владельцы думают, что это грязь, но оттереть пятна не получается ни водой, ни специальными спиртосодержащими жидкостями, ни тканью с микрофиброй. Некоторые «пострадавшие» пробовали менять смартфоны в магазине, но взамен им выдавали устройства с тем же дефектом. Участники форума говорят, что единственный способ избежать таких пятен — купить iPhone 14 Pro в цвете Silver, поскольку у него не окрашена рамка.
На данный момент зафиксировано не так много подобных жалоб, но не исключено, что вскоре их станет больше. Обычно Apple реагирует на заявления о дефекте только когда он проявляется массово и вызывает публичные обсуждения в СМИ и соцсетях.
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