



У компании Apple существовала мини-версия музыкального проигрывателя iPod под названием iPod nano. Фанаты Apple ещё с 2007 года надеялись, что их любимый производитель выпустит столь же миниатюрный смартфон или сотовый телефон, но этого не произошло. Как выясняется, ожидания были не беспочвенными, и в Apple действительно рассматривали возможность создания такого устройства.



Подробности раскрылись в материалах судебного дела по иску Epiс Games к Apple. В них содержится копия электронного письма, которое глава Apple Стив Джобс отправил своим коллегам в октябре 2010 года. Информация, содержащаяся в этом письме, носила метку секретности.







В документе описан план компании на 2011 год. Там упоминается усовершенствованная версия iPhone 4 с улучшенными антеннами (ею стал iPhone 4s), а также… iPhone nano! Джобс предлагал создать недорогую модель iPhone на основе iPod touch, которая могла бы заменить iPhone 3GS. Он поручил старшему дизайнеру Apple Джони Айву разработать дизайн iPhone nano в физической модели или рендерах, а другим ответственным сотрудникам подсчитать стоимость разработки этой модели.



По какой-то причине эти планы не осуществились и вплоть до 2013 года Apple придерживалась стратегии выпускать только флагманские смартфоны. По всей видимости, у Apple даже не было прототипа iPhone nano, поскольку этот проект был зарублен на корню.







