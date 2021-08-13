





С выпуском серии Galaxy Z компания Samsung переосмыслила функциональность смартфонов. Благодаря инновационному форм-фактору, эти устройства расширили возможности пользователей — можно складывать и раскладывать гаджеты и даже устанавливать их вертикально.Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 — не только инновационный форм-фактор. Новая серия Galaxy Z обеспечивает мобильные возможности, полезные для выполнения повседневных задач.Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 — складные смартфоны, но инженеры Samsung по-разному подошли к разработке их дизайна. Экран Galaxy Z Fold3, раскрываясь, становится вдвое шире, чем у обычного смартфона, а Galaxy Z Flip3 — компактное устройство, которое в сложенном состоянии становится вдвое меньше привычного типа гаджетов. Те элементы, которые могут помешать полю обзора, расположены симметрично и обеспечивают визуальный баланс. Устройство остается сбалансированным как в раскрытом, так и в сложенном состоянии. Galaxy Z Fold3 объединяет два экрана в едином форм-факторе и выглядит тоньше предыдущих моделей.Использование новой технологии позволило скрыть камеру под экраном, расположенной под экраном, поэтому она не мешает при просмотре контента, а частота обновления 120 Гц и стереозвук обеспечивают более глубокое погружение в видео и игры.Одна из отличительных особенностей Galaxy Z Flip3 — его компактный дизайн, благодаря которому смартфоном можно легко пользоваться одной рукой. Samsung избавилась от лишних элементов: например, камера и внешний экран располагаются рядом, чтобы не выступать из корпуса и не нарушать силуэт устройства. Внешний дисплей Galaxy Z Flip3 стал в четыре раза больше, чем у предшествующей модели, и получил ряд дополнительных функций. С его помощью можно настраивать будильник, управлять плейлистами, записывать голосовые сообщения, устанавливать таймер и совершать платежи через Samsung Pay без необходимости раскрывать смартфон. Владельцам Galaxy Z Fold3 доступен 7,6-дюймовый дисплей Infinity Flex и расширенные возможности режима Flex для выполнения задач дел одновременно.Большой экран Galaxy Z Flip3 можно использовать для одновременной записи видео и общения в чате безо всякого дополнительного оборудования. Широкий внешний экран предоставляет доступ ко множеству инструментов без необходимости раскрывать смартфон, а многозадачность помогает работать более эффективно. Перетащив нужные приложения с зафиксированной панели задач на основном экране, можно выполнять несколько дел одновременно в трех окнах, при этом перенесенная ссылка автоматически откроется в новом окне, чтобы не прерывать работу.Galaxy Z Fold3 удобен для видеоконференций, в режиме Flex можно создавать заметки или просматривать документы во время общения с коллегами. А специально адаптированное для складных устройств электронное перо S Pen позволяет перетаскивать файлы быстрее и точнее и даже делать рукописные записи. Установив устройство на плоской поверхности, можно вести прямые трансляции, снимать влоги и создавать другой контент, а когда смартфон сложен, с помощью внешнего экрана можно делать селфи.Galaxy Z Fold3 это высокопроизводительное устройство и рабочий инструмент, а в Galaxy Z Flip3 сочетаются стиль, функциональность и возможности самовыражения.Galaxy Z Fold3 — современный взгляд на классический дизайн смартфона, он отличается элегантными цветами и отделкой. Кожаный чехол защищает устройство и спереди, и сзади, а для хранения S Pen можно использовать специальный футляр. Благодаря кольцу на чехле, смартфон удобно нести в руке — он точно не упадёт.Galaxy Z Flip3 получил расширенный набор инструментов, с помощью которых можно могут выразить свои вкусы и предпочтения. Например, появилась возможность отображать любимые фото или обои на внешнем экране, а на сайте samsung.com доступны дополнительные цветовые темы. На выбор пользователей — несколько аксессуаров для чехлов, в том числе силиконовые ремешки и кольца-держатели.