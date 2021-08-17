Apple обновила приложение iCloud для Windows, добавив в нее работу с паролями «Связки ключей». Об этом рассказала сама компания на своем официальном сайте в разделе поддержки iCloud.
Нововведение пригодится всем, кто пользуется iPhone или iPad вместе с ПК на Windows. Теперь Apple позволяет полноценно использовать «Связку ключей» и на Windows-машинах. Пользователям нужно загрузить приложение iCloud для Windows из магазина Microsoft Store или обновить свою текущую сборку до версии 12.5.
После установки iCloud для Windows нужно войти в свой Apple ID, на котором обязательно должна быть включена двухфакторная аутентификация. После авторизации вы увидите список типов файлов и контента, который умеет синхронизировать приложение — необходимо поставить галочку возле «Связки ключей» и выбрать, в каких браузерах вы хотите использовать пароли iCloud. Сейчас поддерживаются Google Chrome и Microsoft Edge — после активации соответствующих строк пароли будут подставляться в них автоматически. Apple отмечает, что расширение для паролей iCloud заменяет собой менеджер паролей, который встроен в браузер.
Кроме автоподстановки, вы можете просматривать и редактировать свои аккаунты. Для этого нажмите «Пуск» и найдите сопутствующее приложение «Пароли iCloud». Все действия с аккаунтами и паролями производятся в нём.
Если что-то не получается, инструкции от Apple находятся здесь, здесь и здесь.
Ранее мы писали о нововведении в iOS 15, которое касается паролей — оно запросто может заменить Google Authenticator.
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