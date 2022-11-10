Apple хвастается режимом экшн-съёмки на iPhone 14 Pro в новой рекламе





Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале рекламным роликом, который посвящён новому режиму экшн-съёмки в iPhone 14 и iPhone 14 Pro.



Режим «Экшн» обеспечивает дополнительную стабилизацию при съёмке видео в движении, слегка обрезая кадр. Результаты впечатляют — Apple удалось разработать программные алгоритмы, которые вполне способны конкурировать с аппаратными стабилизаторами.







К сожалению, режим «Экшн» доступен только на смартфонах iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

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