Apple iPhone 14

Apple хвастается режимом экшн-съёмки на iPhone 14 Pro в новой рекламе

Фархад

Apple Action Mode

Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале рекламным роликом, который посвящён новому режиму экшн-съёмки в iPhone 14 и iPhone 14 Pro.

Режим «Экшн» обеспечивает дополнительную стабилизацию при съёмке видео в движении, слегка обрезая кадр. Результаты впечатляют — Apple удалось разработать программные алгоритмы, которые вполне способны конкурировать с аппаратными стабилизаторами.



К сожалению, режим «Экшн» доступен только на смартфонах iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

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Источник:
MacRumors
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