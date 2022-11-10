Apple Стив Джобс

Сланцы Стива Джобса достали из мусорки и перепродают за баснословную сумму

Артем
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Обувь основателя Apple хотят продать с молотка за свыше 100 тысяч долларов.

Лот выставлен на аукционе Julien’s Auctions. Пара сандалий, которые носил сам Стив Джобс, поступит на аукцион в пятницу 11 ноября 2022 года и, как ожидается, принесет бывшему владельцу от 83,3 до 111 тысяч долларов США.

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Предполагается, что именно эту обувь Джобс носил в 1970-х и 80-х годах. Сандалии достал из мусорной кучи шеф-поваром Марком Шеффом, который управлял одним из объектов Джобса в Олбани, штат Калифорния.

Несмотря на то, что популярность NFT уже практически в прошлом, победитель торгов получит токен с изображением покупки.
Стартовая цена торгов начинается от 20,8 тысяч долларов. Сандалии в последний раз выставлялись на аукцион в 2016 году и были проданы за 4,7 тысячи долларов. Если они действительно уйдут с молотка за прогнозируемую сумму, это будет хорошим вложением в старую пару обуви.
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Источник:
Gizmodo
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Комментарии

tellurian
+4684
tellurian
Интересно посмотреть этого человека
🤦‍♂️
2 часа назад в 18:42
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+796
Grealex
«Сандалии достал из мусорной кучи шеф-поваром Марком Шеффом», почти по-русски.
51 минуту назад
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