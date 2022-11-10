Windows 11 интегрировалась в экосистему Apple

Компания Microsoft объявила об интеграции сервиса «Медиатека iCloud» с Windows 11. Об этом сообщает MacRumors.Согласно источнику, Microsoft начала развертывание новой функции — синхронизации облачных фотоальбомов из Apple iCloud в нативном приложении «Фото». Фишка поддерживается только на Windows 11. Чтобы ею воспользоваться, нужно установить самый свежий апдейт системы, после чего обновить приложение «iCloud для Windows» до последней версии. В приложении появился новый параметр — «Включить синхронизацию фотографий iCloud». Включите его, и спустя некоторое время ваши фотоальбомы из iCloud появятся в штатном приложении «Фото».Microsoft сообщает, что функция будет развертываться постепенно и к концу текущего месяца должна стать доступна всем пользователям. Следите за обновлениями.Ранее компания пообещала, что в 2023 году для пользователей Windows появятся отдельные приложения Apple Music и Apple TV.