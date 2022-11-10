Apple Windows 11 iCloud

Windows 11 интегрировалась в экосистему Apple

Олег

Apple


Компания Microsoft объявила об интеграции сервиса «Медиатека iCloud» с Windows 11. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, Microsoft начала развертывание новой функции — синхронизации облачных фотоальбомов из Apple iCloud в нативном приложении «Фото». Фишка поддерживается только на Windows 11. Чтобы ею воспользоваться, нужно установить самый свежий апдейт системы, после чего обновить приложение «iCloud для Windows» до последней версии. В приложении появился новый параметр — «Включить синхронизацию фотографий iCloud». Включите его, и спустя некоторое время ваши фотоальбомы из iCloud появятся в штатном приложении «Фото».

Apple

Microsoft сообщает, что функция будет развертываться постепенно и к концу текущего месяца должна стать доступна всем пользователям. Следите за обновлениями.

Ранее компания пообещала, что в 2023 году для пользователей Windows появятся отдельные приложения Apple Music и Apple TV. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

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samOsebe
будет такая же кривизна, как и остальные попытки? itunes и icloud редчайшее убожество в windows store
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