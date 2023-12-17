Apple молча удалили удобнейшую функцию с обновлением iOS и iPadOS 17.2

Артем
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Фото: Macrumors

В iOS 17.2, iPadOS 17.2 и tvOS 17.2 Apple удалила возможность покупки фильмов из iTunes, перенаправив пользователей в Apple TV. Вместе с этим исчезли списки желаемого, которые собирались несколько лет.

Жалобы посыпались на страницах различных форумов. Списков желаний помогали не только запомнить десятки фильмов и шоу, которые в будущем хотелось бы посмотреть, но и помогали отслеживать скидки на контент. После обновления у большинства пункты просто пропали. Самое печальное, что функция была удалена без предупреждения, поэтому владельцы Apple-устройств даже не успели сохранить или перенести собранные коллекции. 

«Мой список желаний полностью исчез. Я собирал его около 10 лет, и на нем было чуть больше 400 фильмов. Мне бы хотелось, чтобы Apple подумала об этом получше, прежде чем вносить такие радикальные изменения», — сообщает один из участников Reddit.

Пока неясно, будет ли Apple каким-то образом пересматривать списки желаний, учитывая количество расстроенных клиентов, но это кажется маловероятным. Подобные жалобы уже были, когда Apple удалила списки желаний App Store в iOS 11, но функцию так.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4165
st00p1dm0nkey
10 лет собирал список желаний, 400 фильмов…
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
Всё, всё, чтo нажил непoсильным трудом…
Вчера в 21:10
#
+54
Keks08
У меня есть «Список желаний» iOS 17.2.
Вчера в 22:40
#
Misha Gynin
–65
Misha Gynin
Список желаний остался ! И он ничего не потерял, кнопки купить там тоже есть.
2 часа назад в 02:08
#
+4344
Gabriel
Хочется сказать «Будьте осторожнее со своими желаниями…»
33 минуты назад
#