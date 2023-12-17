Раскрыты подробности новых AirPods 4

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По словам Марка Гурмана AirPods 4 появится в двух вариантах и сместит однотипных предшественников. Об этом рассказал тематический ресурс Macrumors.По словам журналиста новая версия беспроводных наушников объединит в себе дизайн и эргономику AirPods и AirPods Pro. Ножки вкладышей станут короче, а посадка надежнее. За счет чего наушники будут лучше сидеть в ушах — не уточнятся, как и наличие силиконовых насадок.Порт зарядного кейса сменится с Lightning на USB-C, что с переходом линейки iPhone 15 на новый разъем вполне ожидаемо. Также в корпус встроят мини-динамики — наушники будут издавать сигнал если обратится к приложению «Локатор» в случае утери. Старшие AirPods 4 будет оснащена активным шумоподавлением, как у AirPods Pro. Более детальных различий между версиями Гурман не отметил.Также сообщается, что позже, вместе с обновлением, добавят функциональность слухового аппарата, а в приложении появится тест на степень ослабления слуха. Технологию одобрили медэксперты США в качестве безрецептурного устройства.AirPods 4 ожидаются в продаже к сентябрю 2024 года, когда Apple представит новые модели iPhone 16.