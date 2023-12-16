В iPhone 17 Pro ожидается чип Wi-Fi, созданный Apple

Артем
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Фото: Macrumors

Аналитик Джефф Пу считает, что в 2025 году «купертиновцы» снизят количество составляющих от сторонних производителей собственными разработками. Об этом сообщает Macrumors.

По словам сотрудника Haitong International Securities Джеффа Пу, связанного с цепочкой поставок компонентов, впервые модуль беспроводной связи по технологии Apple появится только в линейке iPhone 17 Pro. А уже через год компонент встроят во все версии iPhone 18. Аналитик не предоставил дополнительной информации о возможностях чипа.

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Таким образом Apple планомерно старается снизить зависимость от сторонних производителей. В частности это касается калифорнийского производителя полупроводников Broadcom, которая сейчас поставляет комбинированные чипы (Wi-Fi и Bluetooth) для создания iPhone.

Ранее аналитик раскрыл новые подробности камер iPhone 17 Pro.
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Источник:
Macrumors
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