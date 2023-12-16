Apple устранила ужасный баг с выходом iOS 17.2

Речь идет о хакерском брелоке Flipper Zero. Он мог отправлять на iPhone и iPad бесконечные запросы по Bluetooth, что выводило гаджеты из строя.Исправление выпустили с выходом прошивки iOS 17.2. сообщают авторы ZD.net. Flipper Zero использовал уязвимость низкочастотной технологии Bluetooth (BLE), которая используется Apple при сопряжении устройств и других функций экосистемы. Злоумышленнику достаточно находиться на расстоянии 50 метров, чтобы запустить атаку на устройство.Выглядит это так: пользователь видит всплывающее окно, как при подключении AirPods. Если закрыть уведомление ситуация повториться и так до пока устройство не разрядится полностью.