Apple устранила ужасный баг с выходом iOS 17.2

Артем
yeryeary.png

Речь идет о хакерском брелоке Flipper Zero. Он мог отправлять на iPhone и iPad бесконечные запросы по Bluetooth, что выводило гаджеты из строя.

Исправление выпустили с выходом прошивки iOS 17.2. сообщают авторы ZD.net. Flipper Zero использовал уязвимость низкочастотной технологии Bluetooth (BLE), которая используется Apple при сопряжении устройств и других функций экосистемы. Злоумышленнику достаточно находиться на расстоянии 50 метров, чтобы запустить атаку на устройство. 

1200px-Flipper_Zero.png

Выглядит это так: пользователь видит всплывающее окно, как при подключении AirPods. Если закрыть уведомление ситуация повториться и так до пока устройство не разрядится полностью.
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Источник:
Zdnet
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Комментарии

Михаил Амд
0
Михаил Амд
Выводило ufl;tns из строя
Автор, ты вообще проверяешь свою статью а?
час назад в 17:45
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+48
Александр Крас
Лутьше бы изменила серый экран вызова.
55 минут назад
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