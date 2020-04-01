Новый патент Apple может продемонстрировать расположение фронтальной камеры новых iPad. Компания может изменить её ориентацию с портретной на ландшафтную.Новый патент называется «Дисплей электронного устройства с расширенной активной областью», а в его описании упоминается «часть неактивной области с различными электронными компонентами, такими как динамик, камера, светодиод или датчик света». Этот патент охватывает множество различных устройств, включая телефоны, планшеты, ноутбуки и настольные компьютеры. Возможный намёк на будущий дизайн новых iPad можно обнаружить в прикрепленной схеме, на которой изображается экран планшета с камерой, расположенной посередине горизонтальной рамки устройства.Стоит отметить, что это всего лишь патент и приблизительное схематическое изображение устройства, поэтому нет никаких гарантий, что Apple когда-либо реализует что-то подобное. Однако, с дальнейшим вектором компании продвигать iPad Pro в качестве альтернативы ноутбукам, будет вполне логичным решением сменить расположение фронтальной камеры.