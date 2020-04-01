В сложившейся ситуации мы вынуждены проводить много времени в самоизоляции, чтобы обезопасить себя и близких. Из-за этого мы начали больше времени проводить в гаджетах и дети — не исключение. Мы решили помочь родителям свести риск пребывания в сети ребенка к минимуму, а его взаимодействие с мобильными устройствами сделать полезнее.
Мой сын начал осознанное общение с эппловской техникой примерно с 2 лет, тогда я стал давать ему Айпэд не только с YouTube Kids, но также с Angry Birds, Cut the Rope и другими казуалочками. Тогда мне казалось, что настройка родительского контроля так же далеко от меня, как и поход ребенка в первый класс. В общем, решил оставить это дело на потом.
В этом году сыну 6 лет, а в 2019 у него появился последняя версия iPad. За последние четыре года я не переставал подглядывать в экран iPad и интересоваться, чем именно там занимается моё чадо. Единственное, при покупке Айпэда я позаботился о создании семейного аккаунта и регистрация Apple ID для ребенка. Ничего особо не настраивал, а просто контролировал загрузки и одобрял или блокировал покупки.
Основные сценарии использования Айпэда получились следующие: изучение алфавита, слогов, чтение сказок, гонки, майнкрафт и YouTube.
Шла первая неделя отечественной самоизоляции и я понял, что свободного времени у ребенка стало в несколько раз больше. Пришла в голову мысль, что надо как-то ставить досуг ребенка на контроль. При этом речь не о контроле того, что именно он делает на Айпаде, а сколько времени он это занимает.
Я начал замечать, что основные инструменты досуга дошкольника начали меняться — вместо игры в Майнкрафт он стал больше времени проводить за просмотром стримов на YouTube. То есть происходит насыщение играми, но при этом смотреть стримы он готов. По началу я был не против, но послушав парочку, решил ограничить просмотр малолетних стримеров, у которых язык не в ту сторону подвешен.
Рассказываю, как я стал бороться с этой проблемой. Кстати, если вы сами себя контролируете с помощью «Экранного времени», то этот шаг можно пропустить.
Шаг первый — настройка «Экранного времени»
Я поставил ограничение по общему режиму работы Айпэда с 10 до 22 часов. Таким образом планшет будет работать только с 10 утра до 22 часов. В условиях изоляции пришлось поставить именно такой промежуток. Когда будет обычная рабочая неделя, то я установлю период на промежуток времени с 18.00 до 21.00.
Мы рассчитываем, что гаджеты помогут развивать и воспитывать ребенка, а игры на iPad станут приятным дополнением к этому. Но по факту оказывается, что интересней потратить все 3 часа из установленного лимита времени на Майнкрафт, нежели на алфавит или раскраску. Я поступил следующим образом: если общий лимит в обычный и условный четверг составляет 3 часа, то играть можно целый час. Значит, я поставил в «Лимитах приложений» 1 час на все игры.
Иконки с песочными часами — приложения с доступным лимитом времени, потухшая иконка майнкарфта — время вышло.
Теперь отправляемся в «Разрешенные всегда». Туда я добавил все развивающие игры, которые ребенок при лимите времени будет игнорировать, потому что Майнкрафт круче условной азбуки или изучения цифр.
Что я сделал? Объясню простым языком. Если дать ребенку iPad и его любимую игру на 10 часов, то он проведет в ней все 10 часов, а на алфавит или раскраску не потратит и минуты. Но мы с вами поставили ограничение на любимую игру, объяснили ребенку причины, и он принял сей факт. Теперь всего час в любимой игре, однако, планшет еще работает и у него остается целых два часа. После чего мы ему сообщаем, что на Айпэде можно неограниченно рисовать, играть в алфавит и другие развивающие игры. Благодаря этому решению мой сын стал гораздо чаще использовать «правильные приложения».
В «Контенте и конфиденциальности» вы можете позволить или ограничить ребенку самостоятельность. Здесь все индивидуально. Я бы все отключил. Не жил хорошо и не надо начинать.
Спустя неделю моего наблюдения за ежедневной активностью я обратил внимание на то, что 5% времени сын проводит в настройках iPad. Таким образом получается, что каждый день ребенок залезает в настройки и ищет, как отключить эти самые ограничения :)
Сразу хочется отметить — не ставьте сторонние браузеры на iPad или iPhone. На детских аккаунтах, которые имеют ограничения до 13 лет, они работают некорректно и не поддерживают все возможности родительского контроля должным образом. Просмотр интернета рассмотрим в следующем пункте.
Вторым шагом была настройка аккаунта Google через Family Link. Для чего? Для YouTube и поиска в интернете.
Важно. Если у вашего ребенка не Айпэд, а устройство на Android, то аналогичные манипуляции вы можете сделать и в Family Link, аналоге экранного времени и родительского контроля Apple. Главное знать, что корпоративные аккаунты Google не подойдут для вас.
При первоначальной настройке вас попросят указать возраст ребенка. Вы включаете все ограничения, геолокацию и начинаете мониторить активность.
Откройте Safari и авторизуйтесь в детский аккаунт Google и теперь поиск у вас супер безопасный. Опция Apple + Google работает на ура. Я спокоен.
Что с YouTube? Я намерено ранее указывал различные версии названия сервиса. Для тех, кто не знал, есть отдельные приложения YouTube и YouTube Kids, а так же существует возможность просмотра YouTube через браузер. YouTube недоступен для установки на устройства для детей младше 13 лет (стримы майнкрафта привет!), а значит, остается только YT Kids, где более или менее Google справляется за нас с вами. Ребенок начинает искать выходы из ситуации и понимает, что наверняка через браузер можно посмотреть то же самое. И тут он сталкивается с авторизацией в поиске Google, где его предупреждают, что смотреть контент он может только в YouTube Kids.
Есть правда одна дыра, которую я не смог закрыть, или может не нашел как это сделать. Можно сменить поиск по умолчанию с Google на любой другой — и снять ограничения. Но узнать, делал ли так ваш ребенок не сложно, достаточно хотя бы два-три раза в неделю смотреть историю поиска в Safari и обращать внимание на используемые поисковые системы.
Стоит отметить, дети — очень смышленые. В некоторых играх требуется ожидание для совершения различных действий, например, монеты дадут завтра, дети берут и меняют дату на iPad вперед месяцев на пять и играют дальше. В данном случае через некоторое время на планшете у ребенка будет вылетать окно с обязательной авторизацией Apple ID. Но у вас ввести пароль не получится, а настройки семейного доступа на устройстве родителя будут недоступны. Это происходит из-за неверной даты на Айпэде ребенка.
Оставайтесь на самоизоляции, берегите себя и близких.
Мой сын начал осознанное общение с эппловской техникой примерно с 2 лет, тогда я стал давать ему Айпэд не только с YouTube Kids, но также с Angry Birds, Cut the Rope и другими казуалочками. Тогда мне казалось, что настройка родительского контроля так же далеко от меня, как и поход ребенка в первый класс. В общем, решил оставить это дело на потом.
В этом году сыну 6 лет, а в 2019 у него появился последняя версия iPad. За последние четыре года я не переставал подглядывать в экран iPad и интересоваться, чем именно там занимается моё чадо. Единственное, при покупке Айпэда я позаботился о создании семейного аккаунта и регистрация Apple ID для ребенка. Ничего особо не настраивал, а просто контролировал загрузки и одобрял или блокировал покупки.
Основные сценарии использования Айпэда получились следующие: изучение алфавита, слогов, чтение сказок, гонки, майнкрафт и YouTube.
Шла первая неделя отечественной самоизоляции и я понял, что свободного времени у ребенка стало в несколько раз больше. Пришла в голову мысль, что надо как-то ставить досуг ребенка на контроль. При этом речь не о контроле того, что именно он делает на Айпаде, а сколько времени он это занимает.
Я начал замечать, что основные инструменты досуга дошкольника начали меняться — вместо игры в Майнкрафт он стал больше времени проводить за просмотром стримов на YouTube. То есть происходит насыщение играми, но при этом смотреть стримы он готов. По началу я был не против, но послушав парочку, решил ограничить просмотр малолетних стримеров, у которых язык не в ту сторону подвешен.
Рассказываю, как я стал бороться с этой проблемой. Кстати, если вы сами себя контролируете с помощью «Экранного времени», то этот шаг можно пропустить.
Шаг первый — настройка «Экранного времени»
Я поставил ограничение по общему режиму работы Айпэда с 10 до 22 часов. Таким образом планшет будет работать только с 10 утра до 22 часов. В условиях изоляции пришлось поставить именно такой промежуток. Когда будет обычная рабочая неделя, то я установлю период на промежуток времени с 18.00 до 21.00.
Мы рассчитываем, что гаджеты помогут развивать и воспитывать ребенка, а игры на iPad станут приятным дополнением к этому. Но по факту оказывается, что интересней потратить все 3 часа из установленного лимита времени на Майнкрафт, нежели на алфавит или раскраску. Я поступил следующим образом: если общий лимит в обычный и условный четверг составляет 3 часа, то играть можно целый час. Значит, я поставил в «Лимитах приложений» 1 час на все игры.
Иконки с песочными часами — приложения с доступным лимитом времени, потухшая иконка майнкарфта — время вышло.
Теперь отправляемся в «Разрешенные всегда». Туда я добавил все развивающие игры, которые ребенок при лимите времени будет игнорировать, потому что Майнкрафт круче условной азбуки или изучения цифр.
Что я сделал? Объясню простым языком. Если дать ребенку iPad и его любимую игру на 10 часов, то он проведет в ней все 10 часов, а на алфавит или раскраску не потратит и минуты. Но мы с вами поставили ограничение на любимую игру, объяснили ребенку причины, и он принял сей факт. Теперь всего час в любимой игре, однако, планшет еще работает и у него остается целых два часа. После чего мы ему сообщаем, что на Айпэде можно неограниченно рисовать, играть в алфавит и другие развивающие игры. Благодаря этому решению мой сын стал гораздо чаще использовать «правильные приложения».
В «Контенте и конфиденциальности» вы можете позволить или ограничить ребенку самостоятельность. Здесь все индивидуально. Я бы все отключил. Не жил хорошо и не надо начинать.
Спустя неделю моего наблюдения за ежедневной активностью я обратил внимание на то, что 5% времени сын проводит в настройках iPad. Таким образом получается, что каждый день ребенок залезает в настройки и ищет, как отключить эти самые ограничения :)
Сразу хочется отметить — не ставьте сторонние браузеры на iPad или iPhone. На детских аккаунтах, которые имеют ограничения до 13 лет, они работают некорректно и не поддерживают все возможности родительского контроля должным образом. Просмотр интернета рассмотрим в следующем пункте.
Вторым шагом была настройка аккаунта Google через Family Link. Для чего? Для YouTube и поиска в интернете.
Важно. Если у вашего ребенка не Айпэд, а устройство на Android, то аналогичные манипуляции вы можете сделать и в Family Link, аналоге экранного времени и родительского контроля Apple. Главное знать, что корпоративные аккаунты Google не подойдут для вас.
При первоначальной настройке вас попросят указать возраст ребенка. Вы включаете все ограничения, геолокацию и начинаете мониторить активность.
Откройте Safari и авторизуйтесь в детский аккаунт Google и теперь поиск у вас супер безопасный. Опция Apple + Google работает на ура. Я спокоен.
Что с YouTube? Я намерено ранее указывал различные версии названия сервиса. Для тех, кто не знал, есть отдельные приложения YouTube и YouTube Kids, а так же существует возможность просмотра YouTube через браузер. YouTube недоступен для установки на устройства для детей младше 13 лет (стримы майнкрафта привет!), а значит, остается только YT Kids, где более или менее Google справляется за нас с вами. Ребенок начинает искать выходы из ситуации и понимает, что наверняка через браузер можно посмотреть то же самое. И тут он сталкивается с авторизацией в поиске Google, где его предупреждают, что смотреть контент он может только в YouTube Kids.
Есть правда одна дыра, которую я не смог закрыть, или может не нашел как это сделать. Можно сменить поиск по умолчанию с Google на любой другой — и снять ограничения. Но узнать, делал ли так ваш ребенок не сложно, достаточно хотя бы два-три раза в неделю смотреть историю поиска в Safari и обращать внимание на используемые поисковые системы.
Стоит отметить, дети — очень смышленые. В некоторых играх требуется ожидание для совершения различных действий, например, монеты дадут завтра, дети берут и меняют дату на iPad вперед месяцев на пять и играют дальше. В данном случае через некоторое время на планшете у ребенка будет вылетать окно с обязательной авторизацией Apple ID. Но у вас ввести пароль не получится, а настройки семейного доступа на устройстве родителя будут недоступны. Это происходит из-за неверной даты на Айпэде ребенка.
Оставайтесь на самоизоляции, берегите себя и близких.
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А потом просто очистить историю построчно ...
в общем это для (как говорили Задорнов) тех, у кого есть соображалка — не проблема.
Так что лучший вариант на сегодняшний день — не давать ребёнку «последний iPad», ребёнок может обойтись чем попроще, ну или вручную контролировать время выдачи железки.
польза пошла на данный момент от Zoom — детишки неплохо и быстро освоились с удалённой формой обучения, даже вроде как зашло...так что на данный момент у меня младшая (8 годиков) почти со всех сторон юзает пад :) если буду что то отключать — случится священная война за плойку, а я ещё жить хочу