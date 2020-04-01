Если верить последней утечке от аналитика Джона Проссера, Apple анонсирует iPhone 9 уже 15 апреля, а его продажи начнутся 22 апреля. Сегодня компания случайно «засветила» новинку на китайской версии своего сайта.На китайской версии сайта apple.com появился раздел iPhone 9, в котором было несколько изображений неанонсированной новинки и его цена, она составит 422 доллара. Это немного выше, чем ожидалось ранее. Аналитики прогнозировали, что Apple выпустит новинку по цене 399 долларов. Стоит отметить, что стоимость была указана для Китая и она может быть изменена в зависимости от региона продаж.На момент публикации Apple уже удалила раздел с утечкой, но несмотря на это по сети успели разойтись скриншоты сайта. Судя по последним данным, iPhone 9 получит 4,7-дюймовый экран, а его дизайн будет напоминать iPhone 8. Также, вероятно, новинку оснастят процессором A13.