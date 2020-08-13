iPhone
Блогер Джон Проссер, который специализируется на утечках и слухах об Apple, рассказал, что новые iPhone могут представить октября вместо привычной презентации в сентябре. По его словам, Apple Watch и iPad могут выпустить во вторую неделю сентября.

Проссер опубликовал новые даты в своем твиттере. Он сообщает, что анонс iPhone 12 состоится 12 октября, а предварительный заказ, скорее всего, стартует 19 октября. Что касается смартфонов из серии Pro, их дата запуска неизвестна и может быть смещена на ноябрь.

Стоит отметить, что Проссер точно назвал дату презентации нового iPhone SE, но в некоторых случаях он ошибался. Журналист Марк Гурман из Bloomberg ответил на твит Джона смайликом 👎, возможно, ему что-то известно о точных датах Apple и таким образом он опровергает информацию Проссера.


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