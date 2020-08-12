Foldable iPad(iPhone)

-“one more thing” in 2023

-support phone call

-iPad OS?

-A16X (may be A17) (3nm)

-Made up with two panels and seamlessly connected to each other

-Micro LED Display

-under screen Front camera and Touch ID

-Best experience with Apple Glass or VR headset — Komiya (@komiya_kj) August 11, 2020







Новая утечка указывает, что Apple планирует выпустить складной iPad в 2023 году. Помимо этого, были опубликованы характеристики неанонсированного гаджета.Информацию разместил инсайдер Komiya, который специализируется на утечках по поводу Apple, в своем твиттере. По его словам, Apple планирует выпустить складной iPad в 2023 году. Источник утечки сообщил, что устройство будет оснащено дисплеем microLED. Компания работает над этой технологией в течение нескольких лет.В утечке также упоминается, что в конструкции устройство не будут использоваться какие-либо «петли», фронтальная камера будет размещена под дисплеем, а датчик Touch ID будет основным средством защиты. Планшет, судя по информации, будет работать на 3-нм чипе из серии A, которым, скорее всего, будет A17 или A16X.Также сообщается о поддержке телефонных звонков и совместной работе с очками дополненной реальности Apple Glass, а также со VR-гарнитурой компании. Стоит отметить, что это информация носит предварительный характер и до 2023 года мы еще получим много подробностей.