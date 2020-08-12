iPad
Новая утечка указывает, что Apple планирует выпустить складной iPad в 2023 году. Помимо этого, были опубликованы характеристики неанонсированного гаджета.

Информацию разместил инсайдер Komiya, который специализируется на утечках по поводу Apple, в своем твиттере. По его словам, Apple планирует выпустить складной iPad в 2023 году. Источник утечки сообщил, что устройство будет оснащено дисплеем microLED. Компания работает над этой технологией в течение нескольких лет.

В утечке также упоминается, что в конструкции устройство не будут использоваться какие-либо «петли», фронтальная камера будет размещена под дисплеем, а датчик Touch ID будет основным средством защиты. Планшет, судя по информации, будет работать на 3-нм чипе из серии A, которым, скорее всего, будет A17 или A16X.

Также сообщается о поддержке телефонных звонков и совместной работе с очками дополненной реальности Apple Glass, а также со VR-гарнитурой компании. Стоит отметить, что это информация носит предварительный характер и до 2023 года мы еще получим много подробностей. 


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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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