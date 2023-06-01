Apple может представить два настольных Mac на WWDC 23

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Устройства уже тестируются и, вероятно, будут оснащены чипами M2 Max и M2 Ultra. Об этом сообщает колумнист Bloomberg Марк Гурман.По словам источника два ПК с кодовым названием Mac 14,13 и Mac 14,14 проходят внутреннюю проверку Apple. Ранее Гурман сообщал, «купертиновцы» планируют обновить Mac Studio, но сомневался, что устройство снабдят чипом M2 Ultra, так как представленная мощность устройства сопоставима с Mac Pro, который при таком раскладе будет невыгоден для покупки.M2 Max имеет восемь производительных и четыре экономичных вычислительных ядра, оснащается 30 графическими ядрами и может поддерживать до 96 Гбайт оперативной памяти. Настольный компьютер на его основе, который сейчас проходит испытания, работает под управлением macOS 13.4.Второй гаджет предположительно получит процессор M2 Ultra с 16 производительных, 8 экономичных вычислительных ядер, 60 графических яде. В зависимости от конфигурации, размер оперативной памяти варьируется от 64 ГБ до 192 ГБ.