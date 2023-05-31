Вышли вторые бета-версии iOS 16.6, iPadOS 16.6 и macOS 13.5 для разработчиков

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Компания Apple выпустила вторые бета-версии iOS 16.6, iPadOS 16.6, tvOS 16.6, watchOS 9.6 и macOS 13.5 для разработчиков.Судя по всему, обновление iOS 16.6 и другие из вышедших тестовых сборок операционных систем сосредоточены на устранении багов и ошибок, обнаруженных в прошлых сборках. Масштабных изменений пока нет. Скорее всего, для iOS 16 и macOS 13 крупных нововведений больше не будет, поскольку уже на следующей неделе Apple запустит тестирование iOS 17 и macOS 14.Установить новые бета-версии пока можно при наличии профиля разработчика.Напомним, Всемирная конференция разработчиков WWDC 2023 стартует уже в этот понедельник, 5 июня.