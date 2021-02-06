В свежем отчете Уильяма Янга из JP Morgan говорится, что Apple может прекратить производство iPhone 12 mini в следующем квартале этого года. Возможно, таким образом компания попытается освободить производственные мощности под устройства следующего модельного ряда.
Янг считает, что Apple в первую очередь сконцентрируется на выпуске увеличенных партий iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, а также iPhone 11. Аналитик в записке для инвесторов утверждает следующие количества: 2, 11 и 8 миллионов единиц соответственно. Янг ожидает, что в связи с низким спросом производство iPhone 12 mini может быть полностью прекращено ко второму кварталу 2021 года.
Пока нет какой-либо конкретной информации о том, что Apple полностью прекратить продажи своего самого маленького смартфона из модельного ряда 2020 года до выхода новых устройств. Возможно, компания до конца этого периода просто сместит маркетинговые активности в сторону iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.
Напомним, ранее появилась информация о том, что iPhone 12 mini оказался самой непопулярной моделью. Сообщалось, что на этот смартфон приходится всего 6 процентов продаж всей линейки. В одном из отчетов также отмечалось, что слабый спрос побудил Apple переключить усилия на другие модели.
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Железо хорошее и верный расчёт. Многие берут его из-за размера.
Но цена все портит.
Железо отличное, Камера шик, цена приемлемая.... если снимут будет печаль- для меня аппарат просто идеальный, а не компромисс, как пластиковая С-серия
Да и поздний старт тоже сыграл роль.
Тут у подсознательных покупателя дисбаланс взять больше за ту же цену или маленькое при прочих равных.
Поэтому — его берут сейчас только фанаты компактности несмотря на цену.
А многие, которые его хотят но не могут из за цены — берут доступный SE. Вот и все
Вот у меня Х.
И мне очень понравился 12 mini
Но цена ..лучше не много подожду ,и стану счастливым обладателем)
Но все же это прогресс ,если можно это так назвать ,которого мы так долго ждали.
У меня сейчас 7, хотел себе взять миник, если он такой же по размеру. Не люблю лопаты.
Очень ждал от Apple чего-то подобного. Удобно для работы, не боишься уронить, не жалко и знаешь, что ему ничего не будет.
Если будет поликарбонатный снова, возьму, не раздумывая!