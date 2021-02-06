





В свежем отчете Уильяма Янга из JP Morgan говорится, что Apple может прекратить производство iPhone 12 mini в следующем квартале этого года. Возможно, таким образом компания попытается освободить производственные мощности под устройства следующего модельного ряда.Янг считает, что Apple в первую очередь сконцентрируется на выпуске увеличенных партий iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, а также iPhone 11. Аналитик в записке для инвесторов утверждает следующие количества: 2, 11 и 8 миллионов единиц соответственно. Янг ожидает, что в связи с низким спросом производство iPhone 12 mini может быть полностью прекращено ко второму кварталу 2021 года.Пока нет какой-либо конкретной информации о том, что Apple полностью прекратить продажи своего самого маленького смартфона из модельного ряда 2020 года до выхода новых устройств. Возможно, компания до конца этого периода просто сместит маркетинговые активности в сторону iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.Напомним, ранее появилась информация о том, что iPhone 12 mini оказался самой непопулярной моделью. Сообщалось, что на этот смартфон приходится всего 6 процентов продаж всей линейки. В одном из отчетов также отмечалось, что слабый спрос побудил Apple переключить усилия на другие модели.