«Я вернулся после уборки снега. Когда я попытался выпить стакан воды, то не смог этого сделать», — рассказывает Готье.

«Раньше мне никогда не приходило в голову, что сон с AirPods может быть угрозой безопасности. Мне действительно повезло», — сказал Брэдфорд Готье.







Мужчина из Вустера, штат Массачусетс, попал в больницу после того, как случайно проглотил один из своих наушников AirPods во время сна. Эту и еще одну историю рассказал сайт Cult of Mac.Сообщается, что Брэдфорд Готье заснул со своими AirPods, а когда проснулся, то обнаружил пропажу одного из наушников. Позднее он почувствовал дискомфорт в груди, но не предал этому значения.Изначально мужчина отверг идею о том, что дискомфорт и отсутствие наушника могут быть связаны. Готье посетил отделение неотложной помощи, где ему сделали рентген грудной клетки. На снимке он обнаружил, что наушник застрял в его пищеводе.Стоит отметить, ситуация с Готье — не первый подобный случай среди пользователей AirPods. В 2019 году житель Тайваня пережил нечто подобное. Бен Хсу обнаружил после сна, что один из его наушников отсутствует. Он использовал приложение «Локатор», чтобы подать звуковой сигнал, а тот начал исходить из его желудка. Стоит отметить, что извлеченный наушник Бена продолжил работать как ни в чём не бывало. Кстати о проглоченном AirPods Готье нет каких-либо подробностей.Будем надеяться, что оба этих человека после происшествий перейдут на AirPods Max или другие полноразмерные наушники, а может хотя бы будут снимать свои AirPods перед сном.