«Мы хотим, чтобы люди задавались вопросом о последствии глобализации и подумали, как нетрадиционные материалы могут изменить отношение к продуктам», — Байер и Сайзмор.









Дизайнеры Хэнк Бейер и Алекс Сайзмор создали серию компьютеров Mac в корпусах из материалов местного производства, среди которого медовые соты, уголь и лёд. Цель проекта: «поставить под сомнение последствия глобализации и понаблюдать за тем, как нетрадиционные как такой нетипичный подход может изменить отношение к продукту».Дизайн-проект получил название «Для остальных из нас» (For the Rest of Us), в котором обыгрывается маркетинговый слоган Apple для оригинального Macintosh: «Introducing Macintosh, the computer for the rest of us».Дизайнеры сфотографировали свои работы на том же фоне, что и в оригинальной рекламе Macintosh. «Переосмысленные» компьютеры Mac по сути являются нефункциональными скульптурами, бросающими вызов эстетике промышленного дизайна Apple.Байер и Сайзмор выбрали широкий спектр материалов местного производства со среднего запада Америки, включая уголь, лёд, торф, сало, медовые соты, песчаник и глину. Компьютер выполненный из известняка предназначается для передачи цвета корпуса оригинального Macintosh с помощью натурального материала.Другие работы из медовых сот и льда выглядят довольно необычно и сюрреалистично.Работа над проектом началась несколько лет назад. Таким образом авторы хотели представить «альтернативную реальность». Эта дизайнерская серия также ориентирована на будущее, поскольку компании в серьез озадачены поиском более экологичных производственных процессов и материалов.После демонстрации своего проекта на Международном фестивале дизайна во Франции дизайнеры выпустили по его мотивам книгу в твердом переплете ручной работы. В её тексте Байер и Сайзмор размышляют на тему того, как различные материалы могут быть использованы для создания настольного компьютера.