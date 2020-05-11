in my dream MBP14 next year — 有没有搞措 (@L0vetodream) May 11, 2020

С тех пор, как Apple прекратила выпуск 15-дюймового MacBook Pro в пользу обновленной 16-дюймовой модели с клавиатурой Magic Keyboard, появились вполне закономерные слухи о том, что компания заменит 14-дюймовой моделью MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов.Несмотря на это, Apple выпустила обновленный 13-дюймовый MacBook Pro, заменив клавиатуру «бабочку» и оснастив устройство более быстрыми процессорами в начале этого месяца. Однако, 14-дюймовый ноутбук всё еще ожидается. Масла в огонь подлил пользователь Твиттера @L0vetodream, который сообщил о запуске этой модели в следующем году.Напомним, @L0vetodream раньше всех раскрыл некоторые подробности об iPhone SE, такие, как дата запуска и варианты объема памяти. Также он ранее заявлял, что новые модели iPad Pro появятся на третьей неделе марта. Аналитик Минг-Чи Куо ранее заявлял, что Apple планирует выпустить как минимум шесть продуктов до конца 2021 года с Mini-LED дисплеями, включая как 14-дюймовые, так и 16-дюймовые модели MacBook Pro.